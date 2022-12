FIFA WM 2022 WM 2022 - Argentinien mit Di Maria gegen Frankreich Stand: 18.12.2022 14:41 Uhr

Argentinien gegen Frankreich, Messi gegen Mbappé: Die WM 2022 in Katar hat ihr Traumfinale. Mit diesen Aufstellungen gehen die beiden Teams ins Rennen.

Am Sonntag (18.12.2022, ab 16 Uhr live in der ARD und im Livestream auf sportschau.de) gibt es den Showdown der WM 2022 in Katar. Frankreich will als erste Mannschaft seit 60 Jahren (Brasilien 1962) den WM-Titel verteidigen, Argentinien will nach 36 Jahren des Wartens endlich wieder triumphieren. Dabei laufen beide Mannschaft in ihrer aktuellen Bestbesetzung auf.

Bei den Franzosen rückt dabei im Vergleich zum Halbfinale gegen Marokko (2:0) Dayot Upamecano für Ibrahima Konate in die Innenverteidigung. Argentinien startet mit zwei Änderungen gegenüber dem letzten Spiel gegen Kroatien (3:0): Angel di Maria beginnt für Leandro Paredes, Marcos Acuna für Nicolas Tagliafico.

Die Aufstellungen im Finale der WM 2022

Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Hernández - Tchouameni, Rabiot, Griezmann - Mbappé, Giroud, Dembélé

Argentinien: Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - Di Maria, de Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Álvarez

Di Maria zuletzt nur Zuschauer

Di Maria hatte in den letzten drei Spielen der "Albiceleste" gefehlt. Der Grund waren muskuläre Beschwerden im linken Oberschenkel. Nun mischt er wieder mit - im Endspiel des Turniers in Katar.

Bei den Franzosen war der Einsatz von einigen Akteuren vor dem WM-Endspiel noch offen gewesen. Raphael Varane, Ibrahima Konaté, Adrien Rabiot und Dayot Upamecano sollen in den letzten Tagen unter Fieber gelitten haben. Doch sie alle können im Finale mitmischen.

Trainer Didier Deschamps hat seit dem ersten Spiel gegen Australien (4:1) von 26 erlaubten nur noch 24 Akteure zur Verfügung. Der 54-jährige Coach nominierte für den kurz vor dem Start verletzt abgereisten Karim Benzema niemanden nach. Zudem verletzte sich Lucas Hernández gegen die "Socceroos" schwer - das frühe Turnier-Aus für den Bayern-Profi.