FIFA WM 2022 Deutschlands Gegner Costa Rica und die müden WM-Helden Stand: 29.11.2022 11:11 Uhr

Deutschlands letzter Gruppengegner Costa Rica hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er gegen übermächtig wirkende Gegner über sich hinauswachsen kann. Das ist aber lange her - und die Helden von damals sind müde.

Von Johannes Holbein

An Luis Fernando Suárez' Kühlschrank hängen Bastelarbeiten seines Enkels und ein Papier, das sinnbildlich ist für seine Besessenheit. Auf diesem Papier hat sich der Trainer Costa Ricas drei Namen notiert: Japan, Spanien, Deutschland, die Gegner in der WM-Gruppe E. Noch vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft in Katar hatte er es befestigt.

"Ich trinke viel Wasser. Daher gehe ich sehr oft zum Kühlschrank und blicke ständig darauf. Das ist wie ein Foto" , sagte er. Mehrmals am Tag wollte sich Suarez, seit Juni 2021 Nationaltrainer Costa Ricas, vor Augen führen, welch großes Abenteuer auf ihn und sein Team zukommen werde, wenn die Qualifikation gelänge. Und er wollte sicherstellen, dass er den Fokus nicht verliert. "Ich sterbe, wenn ich die Qualifikation nicht schaffe" , sagte er. Er hat sie geschafft, zum dritten Mal in seiner Karriere (Ecuador 2006, Honduras 2014).

Costa Ricas Trainer Luis Suárez während des WM-Spiels gegen Japan.

Costa Rica - eine Mannschaft ohne Torjäger

Suárez' Bessessenheit, die er auf sein Team zu übertragen versucht, ist die größte Qualität Costa Ricas. Sie überdeckt aber nicht die vielen Schwächen.

Costa Rica hat in der WM-Qualifikation in 15 Spielen nur 14 Tore erzielt. Bester Torschütze mit drei Treffern war Joel Campbell, 30. Wie harmlos die Mannschaft ist, zeigte sich auch in den ersten beiden WM-Spielen gegen Spanien und Japan. Gegen die Spanier (0:7) schossen die Costa Ricaner kein einziges Mal aufs Tor, gegen Japan (1:0) erzielte Keysher Fuller den einzigen Treffer - und zwar mit dem ersten Schuss, der überhaupt aufs Tor ging. Von allen 32 WM-Teams hat Costa Rica den niedrigsten Wert, was die Expected Goals angeht, nämlich 0,05 Tore pro Spiel. Die Zahl zeigt, wie viele Tore von einer Mannschaft in einer Partie zu erwarten gewesen wären. Vereinfacht ausgedrückt hat Costa Rica also weder viele noch gute Torchancen.

Hoffnung macht der 18-jährige Jewison Bennette vom englischen Zweitligsten AFC Sunderland. Sein Vereinstrainer Tony Mowbray: "Er ist ein aufregender Spieler. Einer der Typen, die die Fans von ihren Sitzen aufspringen lassen." Allerdings ließ Suárez das Sturmjuwel gegen Japan erstmal draußen, um die Defensive zu stärken. Vermutlich wird Bennette auch gegen Deutschland (01.12., 20 Uhr MEZ) nicht von Beginn an spielen.

Linksverteidiger als große Schwachstelle

Costa Rica fehlt aber nicht nur ein Torjäger, die Mannschaft hat auch in der Defensive Schwierigkeiten. Als große Schwachstelle gilt die Position des Linksverteidigers. Bryan Oviedo, 32, von Real Salt Lake City ist allein wegen seiner Erfahrung gesetzt. Umso überraschender, dass Bochums Cristian Gamboa nicht nominiert wurde.

Danny Röhl, Co-Trainer beim DFB, hat bereits angekündigt, dass die deutsche Elf "mehr Lösungen mit dem Ball" brauche, dass sie sich "viel bewegen" und bei Ballbesitz "sehr aktiv" sein müsse. Fußball nach spanischem Vorbild - gegen die quirligen und kombinationssicheren Spanier kam Costa Rica nicht hinterher.

Costa Rica und seine sechs WM-Helden

Und doch hat das Land in der Vergangenheit bewiesen, dass es übermächtig wirkende Gegner schlagen kann. 2014 setzte sich das Team in einer Gruppe mit Uruguay, Italien und England als Erster durch, kämpfte dann Griechenland nieder und schied im Viertelfinale gegen die Niederlande erst nach Elfmeterschießen aus. Es war das beste Resultat in der Geschichte der "Ticos", wie das Team genannt wird. Die Spieler wurden in ihrem Land wie Helden gefeiert. Sechs sind noch im aktuellen Kader: Torhüter Keylor Navas, Joel Campbell, Óscar Duarte, Celso Borges, Yeltsin Tejeda und Bryan Ruiz. Aber 2014 ist lange her - und die Helden sind müde.

Nur Torhüter Navas bei einem Topklub - und der spielt nicht

Ruiz beispielsweise, der 2014 gegen Italien den 1:0-Siegtreffer köpfte, spielt mit seinen 37 Jahren für LD Alajuelense in der ersten chilenischen Liga, ebenso wie Mittelfeldstratege Borges, 34 (LD Alajuelense). Sein Nebenmann im Zentrum, Tejeda, 30, läuft für Herediano in der ersten Liga Costa Ricas auf. Navas hat bei Paris St. Germain noch kein Saisonspiel gemacht, Offensivspieler Campbell, 30, für Club León FC in der ersten mexikanischen Liga in 17 Spielen erst einmal getroffen. Innenverteidiger Duarte, 33, spielt seit diesem Sommer für Al-Wehda FC in der höchsten saudi-arabischen Liga.

Abgesehen von Tejeda haben sie alle einst in Europas Topligen gespielt und sind deshalb eine wichtige Achse. Um sie herum versucht Trainer Suarez, junge Spieler einzubauen, aber auch von ihnen spielt keiner bei einem Topklub und viele bekommen nur wenig Einsatzzeit.

Costa Rica träumt noch vom Weiterkommen

Paulo Wanchope, der bei der WM 2006 beim 2:4 gegen Deutschland doppelt getroffen hatte und inzwischen als Vereinstrainer arbeitet, sprach vor Katar von einer "wunderbaren Aufgabe" . Gerade für die jungen Spieler werde es eine Lehrstunde und ein großes Abenteuer. Aber dass die Mannschaft die "schwierigste Gruppe dieser WM" überstünde, halte er für unrealistisch.

Costa Ricas Paulo Wanchope (l.) während des WM-Spiels gegen Deutschland im Jahr 2006 am Ball.