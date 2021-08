2. Runde 2021/2022

DFB-Pokal: So läuft die Auslosung am 29. August

Erst 30 von 32 Teilnehmern stehen bislang fest, aber klar ist: Die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal wird am 26./27. Oktober 2021 ausgetragen. Die Auslosung gibt es am 29. August in der Sportschau.