DFB-Präsident Bernd Neuendorf "Die Mannschaft" steht auf dem Prüfstand Stand: 20.06.2022 12:44 Uhr

100 Tage Amtszeit liegen hinter dem neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Der Verbandschef will neue Prioritäten setzen - und vielleicht schon bald den Begriff "Die Mannschaft" abschaffen.

Von Frank Hellmann

An Arbeit herrscht kein Mangel für Bernd Neuendorf. Breit gefächert sind die Themenfelder für den aus Bonn stammenden Funktionär, der seit seiner Inthronisierung in seiner Heimatstadt am 11. März nun aus der heimlichen Fußballhauptstadt Frankfurt den krisengeplagten Verband führt und dabei neue Prioritäten setzt.

In der Debatte um den umstrittenen Begriff "Die Mannschaft" für die A-Nationalmannschaft der Männer soll bereits Ende Juli eine Entscheidung fallen. Zeitnah werde eine "repräsentative Umfrage" in Auftrag gegeben, verriet der 60-Jährige am Montag (20.06.22) in einer Medienrunde. Er sei kein Freund von einer "never-ending-story", so Neuendorf. "Dann haben wir eine Entscheidung und können uns auf das Sportliche konzentrieren."

Unter anderem Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich für eine Abschaffung der Bezeichnung ausgesprochen. Watzke ist Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga und gehört daher auch dem DFB-Präsidium an. Der für die Nationalmannschaften zuständige Direktor Oliver Bierhoff würde sich nicht mehr gegen die Abschaffung des Begriffes sperren.

Nicht zu viel Streit mit Infantino

In der digitalen Medienrunde sagte Neuendorf auch, dass er die Katar-Euphorie von FIFA-Boss Gianni Infantino wenige Monate vor der WM nicht teilen kan. "Ich freue mich erstmal grundsätzlich auf die WM, was das Sportliche betrifft. Die ganzen Umstände sind schon so, dass sie sicher fragwürdig sind. Es ist eine Veranstaltung, bei der man sagt, ob es die größte und tollste Veranstaltung aller Zeiten wird - da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen ", sagte Neuendorf, der im FIFA-Council den Platz von Peter Peters einnehmen soll.