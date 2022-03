Volle Ränge im Sport kehren zurück - Corona-Maßnahmen sollen Sonntag fallen

Corona und die Bundesliga - wer am 27. Spieltag in welches Stadion darf

Die Zahlen steigen, die Ausfälle auch: Trotzdem sollen am Sonntag die Corona-Schutzmaßnahmen bundesweit wegfallen - und die Stadien damit wieder voll ausgelastet werden. So sieht es am 27. Spieltag in den Stadien aus. | mehr