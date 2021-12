Die deutsche Politik hat gehandelt und sich auf Geisterspiele auch in der Fußball-Bundesliga festgelegt. Das war eines der Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels am Dienstag (21.12.2021). Noch ist offen, bis wie lange diese Regelung gelten soll, vor allem angesichts der Omikron-Variante.

England: Bisher nur Spielverlegungen

Auf ein solches Durchgreifen konnte sich die Regierung in Großbritannien nicht durchringen. Auf der Insel soll am engen Programm über die Weihnachtstage festgehalten werden - trotz etwa 90 Coronafällen bei Premier-League-Spielern oder in den Betreuerteams.

Zehn Spiele sind bereits in den vergangenen Tagen in der höchsten englischen Spielklasse verlegt worden. Weitere Maßnahmen gibt es allerdings nicht.

Italien: Coronaausbruch bei US Salernitana

In Italiens Serie A spitzt sich die Lage ebenfalls zu. Noch hält die Liga an einer Zuschauerauslastung von maximal 50 Prozent für Geimpfte und Genesene fest.

Doch dürfte diese Regelung nicht zu halten sein, da die Inzidenz in Italien aktuell auf 293,6 gestiegen ist. Für Donnerstagabend (23.12.2021) hat die Regierung in Rom ein Treffen einberufen, in der auch über den Profisport verhandelt werden soll.

Aktuell hatte die lokale Gesundheitsbehörde dem Aufsteiger US Salernitana nach mehreren Coronafällen den Antritt zum Serie-A-Spiel bei Udinese Calcio am Dienstag (21.12.2021) untersagt. Das Spiel wurde kurzfristig abgesetzt. Salernitana ist der Verein des ehemaligen Bayern-Stars Franck Ribery.