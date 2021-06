Im Gegensatz zu Gastgeber Brasilien hat Erzrivale Argentinien einen Auftakterfolg in die Copa América verpasst. In Rio de Janeiro spielte die "Albiceleste" gegen Chile am Montag (14.01.2021) nur 1:1.

Superstar Lionel Messi hatte den Weltmeister von 1986 mit einem Freistoß in Führung gebracht (33.). Der Ex-Hoffenheimer Eduardo Vargas glich aus (57.). Mit dieser Partie begann die zweite Fünfer-Gruppe des Turniers. Gleich vier Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Argentinien wartet seit 1993 auf einen Gesamtsieg bei der Copa América.

Messis Sorgen wegen der Corona-Pandemie

"Das macht uns Sorgen" , hatte Messi angesichts einiger Infektionen mit dem Coronavirus bei anderen Copa-Teams zugegeben und ergänzte: "Wir werden alles tun, dass es uns nicht passiert, aber das hängt nicht nur von uns ab."

Wenige Wochen vor Beginn des Turniers waren zunächst Kolumbien und dann Argentinien als Ausrichter abgesprungen. Daraufhin verlegte der Kontinentalverband CONMEBOL die Copa América nach Brasilien, was zu breiter Kritik führte. Dort sind bisher fast eine halbe Million Menschen an Covid-19 gestorben.

red | Stand: 15.06.2021, 01:00