Man kann die Erfolgsgeschichte des FC Villarreal in der Champions League nicht erzählen, ohne auf den Trainer Unai Emery einzugehen. Emery, 50, ist ein Liebhaber der Taktik, in Villarreal wissen sie das zu schätzen. In der Champions League lässt Emery tief verteidigen, mitunter ziehen sich alle zehn Feldspieler an den eigenen Strafraum zurück. Fußball sieht dann wie Handball aus, nur dass mehr Menschen umherlaufen. Sie verteidigen beim FC Villarreal mit einer Akribie, in der man auch Schönheit erkennen kann.