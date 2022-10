Weitere Spiele in der Champions League Sportings Torhüter erleben einen rabenschwarzen Tag Stand: 04.10.2022 21:00 Uhr

Olympique Marseille darf sich über den ersten Sieg in der Champions League freuen - für Sporting Lissabon und dessen Torhüter war es ein Abend zum Weinen.

In der Gruppe D, in der auch Eintracht Frankfurt ist, ging Sporting früh durch Trincao in Führung (1. Minute). Doch Olympique drehte noch vor der Pause das Spiel - vor allem dank zweier übler Schnitzer von Sportings Torhüter Antonio Adán. Am Ende gewann Marseille 4:1 (3:1).

Geisterspiel mit gruseliger Leistung

Zunächst wollte er einen Rückpass nach vorne schlagen, traf aber nur Alexis Sánchez, der direkt vor ihm stand. Von dessen Bein prallte der Ball ins Tor (13.). Kurz darauf schlug Anán einen Abstoß direkt zum Gegner. Die schnelle Flanke fand den Kopf von Amine Harit, Anán stand falsch: 2:1 (27.). Und dann kam es noch dicker für den Torhüter - nachdem er klar außerhalb des Strafraums die Hand zu Hilfe nahm, sah er als Krönung auch noch die Rote Karte (23.).

Ersatztorhüter Franco Israel machte seine Sache dann nicht unbedingt besser, tauchte unter einer Ecke durch. Leonardo Balerdi köpfte zum 3:1 ein (28.). Chancel Mbemba machte kurz vor Schluss den Deckel drauf (84.). Nach den Ausschreitungen rund um das Frankfurt-Spiel waren die Tribünen in Marseille übrigens leer.