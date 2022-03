Szenen angeblich per Video festgehalten

Für die UEFA ist der Auftritt Al-Khelaifis ein delikates Thema, bekleidet der 48-Jährige im europäischen und weltweiten Fußball doch wichtige Posten. Neben dem Tagesgeschäft als PSG-Präsident ist er seit 2019 Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees sowie Vorsitzender der Klubvereinigung ECA .

Al-Khelaifi mischt zudem im Organisationskomitee der in diesem Jahr anstehenden Weltmeisterschaft in seiner Heimat mit. Ihm Fehlverhalten nachzuweisen, könnte allerdings einfach werden. Ein Real-Mitarbeiter soll die Szenen per Video festgehalten haben.

Auch in der PSG-Kabine soll es hoch her gegangen sein. Berichten zufolge soll es dort eine Auseinandersetzung zwischen Superstar Neymar und Torhüter Donarumma gegeben haben. Von Neymar war genau wie von Lionel Messi nach dem 1:1-Ausgleich auf dem Spielfeld rein gar nichts mehr zu sehen.