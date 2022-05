Sadio Mané - Hoffnung Liverpools, Stolz des Senegal

" Wir haben das Gefühl, dass wir die Dinge in Ordnung bringen wollen, aber Rache? Das ist nicht unser Ding ", sagte Trainer Jürgen Klopp in Erinnerung an 2018, als der inzwischen zu Paris Saint-Germain gewechselte Sergio Ramos früh im Spiel Salah verletzte und später Torwart Loris Karius einen schmerzhaften Schlag versetzte.

Schon zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund hätte Klopp gerne mit Mané zusammengearbeitet, aber bekam ihn nicht aus Salzburg losgeeist. Über den FC Southampton landete Mané schließlich bei Klopp im Nordwesten Englands und einem der besten und traditionsreichsten Klubs der Welt.

Spenden für Schule und Krankenhaus

Mané wurde in Bambali geboren. Oliver Kay, bekannter Fußballreporter aus England, besuchte den Ort im Süden des Senegal vor ein paar Jahren und beschrieb in einem langen Text, wie sie dort mit Mané feiern, ihn bewundern, ihm danken. Es heißt, der Fußballstar habe mehrere hunderttausend Euro für den Bau einer Schule gespendet, und dass der gläubige Moslem jedem Einwohner Bambalis zum Ramadan Geld schenke.

Verbürgt ist, dass Sadio Mané den Bau eines Krankenhauses in Bambali gefördert hat. Eine halbe Million Euro soll er beigetragen haben.

Sadio Mané war sieben Jahre alt, als sein Vater starb. Die Nachricht erreichte ihm beim Fußballspielen. Er wollte es erst gar nicht glauben.

Die Manés sollen sehr arm gewesen sein, wird ein Bewohner Bambalis in Kays Text zitiert. Der kleine Sadio habe schon auf dem Feld arbeiten müssen, um der Familie zu helfen. Immer schon habe er davon geträumt, Fußballer zu werden. Deshalb sei er auch mit 15 Jahren in die Hauptstadt Dakar gezogen, gut 300 Kilometer von Bambali entfernt.

Dort haben sie ihn entdeckt. Mané wechselte 2011 nach Europa, wie viele seiner afrikanischen Kollegen zunächst nach Frankfreich, zum FC Metz. Dann Salzburg, dann Southampton.