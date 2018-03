FC Bayern im Viertelfinale gegen Sevilla

Das ergab die Auslosung am Freitag (16.03.2018) in Nyon. Die Münchener müssen am 3. April zuerst auswärts antreten, ehe sie am 11. April den Europa-League-Sieger von 2014, 2015 und 2016 im eigenen Stadion empfangen. Sevilla hatte sich im Achtelfinale überraschend gegen Manchester United durchgesetzt.

Ulreich: "Es waren schwerere Lose im Topf"

"Meine Schwiegereltern leben in Sevilla, ich freue mich auf das Spiel, das wird sehr interessant. Es ist keine einfache Mannschaft. Gegen Manchester United weiterzukommen, ist schon gut" , sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic und ergänzte: "Wir wollen natürlich ins Halbfinale, ist doch klar. Wir werden das aber auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen."

Torwart Sven Ulreich meinte: "Jubelschreie gab es bei uns in der Kabine nicht. Aber es waren schwerere Lose im Topf. Es ist für uns eine Aufgabe, an der wir wachsen können und die machbar ist. Sevilla hat in den letzten Jahren in der Europa League für Furore gesorgt. Im Hinspiel erwartet uns dort ein Hexenkessel."

Neuauflage des Finales von 2017

Die weiteren Partien: Titelfavorit FC Barcelona spielt gegen den möglicherweise größten Außenseiter AS Rom. Juventus Turin und Real Madrid bestreiten schon in dieser Runde die Neuauflage des Finales von 2017, und der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp tritt gegen Ligakonkurrent Manchester City und Pep Guardiola an.

red mit dpa und sid | Stand: 16.03.2018, 12:57