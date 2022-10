Topspiel der 2. Bundesliga Darmstadts Aufwand wird gegen Düsseldorf belohnt Stand: 08.10.2022 15:05 Uhr

Der SV Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf haben sich in der 2. Fußball-Bundesliga lange gegenseitig neutralisiert. Im Spitzenduell des 11. Spieltags setzten sich die Hessen gegen die Rheinländer aber doch noch mit 1:0 (0:0) durch. Patric Pfeiffer (73. Minute) erzielte das Tor des Tages.

Die "Lilien" zogen durch den Erfolg nach Punkten zunächst mit Spitzenreiter HSV gleich, die Fortuna hat die vordersten Plätze dagegen etwas aus den Augen verloren. Als Tabellenzweiter mit 24 Punkten beträgt Darmstadts Polster auf die Fortuna, derzeit Fünfter, bereits sieben Zähler.

Für die größte Aufregung in der ersten Hälfte sorgte ein wegen Abseits nicht gegebener Treffer durch Darmstadts Marvin Mehlem (12.). Ansonsten geriet die Spitzenpartie zunächst zu einer etwas zähen Angelegenheit. Beide Teams neutralisierten sich, erst gegen Ende der ersten Halbzeit belebte sich das Geschehen auf dem Platz.

Auch in Halbzeit zwei bestimmten vor allem die disziplinierten Defensivverbünde die Partie. Zwingende Abschlüsse blieben Mangelware, dann erhöhten die "Lilien" Aufwand und Risiko. Zunächst scheiterte Mehlem bei einer Doppelchance (72.), nach der anschließenden Ecke von 98-Kapitän Fabian Holland stand Pfeiffer am Fünfmeterraum hoch in der Luft und köpfte ein.

Düsseldorf empfängt Nürnberg, Darmstadt in Karlsruhe

Am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ist die Fortuna aus Düsseldorf zu Hause gegen Nürnberg gefordert (Samstag, 15.10.2022 um 13.00 Uhr). Zur selben Zeit muss Darmstadt auswärts in Karlsruhe antreten.