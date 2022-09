Zwei Albers-Treffer für den Jahn Regensburg schießt sich gegen St. Pauli aus der Krise Stand: 18.09.2022 16:21 Uhr

Nach sechs sieglosen Spielen durfte Jahn Regensburg endlich mal wieder jubeln. Gegen den harmlosen FC St. Pauli reichte am Sonntag (18.09.2022) beim 2:0 (2:0)-Sieg eine konsequente Vorstellung in der ersten Hälfte.

Der Jahn, in der Vorwoche in Paderborn mit 0:3 untergegangen, wollte das Heimspiel gegen die Norddeutschen unbedingt nutzen, um sich aus der eher ungewohnten unteren Tabellenhälfte nach oben zu arbeiten.

Und die Donaustädter konnten sich diesmal gleich zu Beginn schon mal auf ihr Spielglück verlassen.

Jahn im Glück - erst Pfosten, dann Elfmeter

Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, das zischte ein wunderbarer 18-Meter-Freistoß des Hamburgers Leart Paqarada an den linken Pfosten des Jahn-Tores.

Wenig später durfte das Team von Trainer Mersad Selimbegović dankbar in Richtung Schiedsrichtergespann schauen. Denn nach einem eher harmlosen Rempler von St. Paulis Betim Fazliji im Hamburger Strafraum gegen Christian Viet entschied Schiri Nicolas Winter auf Anraten des VAR auf Strafstoß für Regensburg. Andreas Albers nahm das Geschenk dankend an und sorgte in der 8. Minute für das 1:0.

St. Pauli spielt, Regensburg trifft

Fortan überließ der Jahn den Gästen die Spielregie, agierte aus einer sicheren Defensive heraus. St. Pauli nahm die Rolle an, bekam enorm viel Ballbesitz und zwei ganz ordentliche Gelegenheiten. Doch weder Johannes Eggestein noch sein Sturmpartner Etienne Amenyido vermochten ihre Chancen - jeweils nach Flanken - zu nutzen.

Dafür "klingelte" es auf der anderen Seite: In der 40. Minute ließen die Hamburger ausgerechnet den 1,93-Meter-Mann Albers nach Viets Flanke im Strafraum ungedeckt - der ehemalige Hamburger nutzte dies und köpfte zum 2:0 ein.

Schultz-Truppe vorne zu ungefährlich

St. Paulis Trainer Timo Schultz wechselte in der Pause gleich zweimal, doch auch das frische Personal sorgte kaum für mehr Durchschlagskraft im Spiel nach vorn.

Reichlich hölzern kamen die Hamburger daher und schafften es während der kompletten zweiten 45 Minuten nicht, sich eine echte Tormöglichkeit herauszuspielen. So kam der Jahn - nach sechs sieglosen Spielen - recht komfortabel zu seinem dritten Saisonsieg.

Regensburg in Magdeburg, Pauli gegen Heidenheim

Zum Abschluss des 10. Spieltages müssen die Regensburger auswärts beim Aufsteiger aus Magdeburg antreten (Sonntag, 02.10.2022 um 13.30 Uhr).

Bereits einen Tag früher ist der FC St. Pauli im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gefordert (20.30 Uhr). Nicht dabei sein wird dann Sechser Jackson Irvine, der in Regensburg seine fünfte Gelbe Karte sah.