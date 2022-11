Doppelpack Beste Heimsieg gegen Paderborn - Heidenheim klettert auf Rang drei Stand: 05.11.2022 14:52 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat das Verfolgerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und den SC Paderborn in der Tabelle überholt.

Spieler des Spiels war Heidenheims Jan-Niklas Beste, er traf beim 3:0 (1:0) gegen Paderborn am Samstag (05.11.2022) zweimal. In der 35. Minute brachte Beste Heidenheim in Führung, kurz vor Schluss war er noch einmal erfolgreich. Den dritten Treffer erzielte Denis Thomalla.

In der Tabelle hat der 1. FC Heidenheim den SC Paderborn überholt und ist mit 27 Punkten Tabellendritter. Paderborn hat einen Punkt weniger und ist Vierter.

Paderborn zu Hause gegen Bielefeld

Zum Auftakt des 16. Spieltages empfängt der SC Paderborn den Bundesliga-Absteiger aus Bielefeld (Dienstag, 08.11.2022 um 18.30 Uhr). Einen Tag später wird es für Heidenheim in Sandhausen ernst (18.30 Uhr).