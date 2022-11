Fünf Tore und ein Platzverweis Kaiserslautern hält Bielefeld im Zweitliga-Keller Stand: 05.11.2022 22:30 Uhr

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat auch gegen den 1. FC Kaiserslautern verloren und steckt weiter tief in der Krise.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning unterlag dem Aufsteiger in einem packenden Samstagabendspiel (05.11.2022) der 2. Fußball-Bundesliga trotz guter Moral mit 2:3 (0:0).

Eine Halbzeit in Unterzahl

Philipp Klement in der 54. Minute, Aaron Opoku (57.) und Daniel Hanslik (88.) erzielten die Tore für die Gäste aus der Pfalz, die nach einem Platzverweis für Bielefelds Bryan Lasme in der zweiten Hälfte in Überzahl spielten.

"Tut doppelt weh"

Robin Hack hatte mit einem Doppelpack (60./74./Foulelfmeter) zwischenzeitlich für stark kämpfende Bielefelder ausgeglichen.

"Wenn du mit einem Mann weniger so ein Spiel ablieferst und dann doch keine Punkte mitnimmst, tut das doppelt weh" , sagte der Bielefelder Doppeltorschütze Hack nach der Partie: "Wir haben guten Fußball gespielt, darauf können wir aufbauen.

Kaiserslautern rückte mit nun 23 Punkten auf Tabellenplatz sieben vor. Bielefeld bleibt dagegen Letzter mit elf Zählern. Von den vergangenen sechs Ligaspielen hat die Arminia fünf verloren.

Hanslik mit dem Siegtor

Vor 24.651 Zuschauern auf der Bielefelder Alm lieferten sich beide Teams eine temporeiche Partie. Die Gastgeber mussten in der 44. Minute aber einen Rückschlag hinnehmen: Lasme sah nach einem unglücklichen Einsatz gegen Boris Tomiak die Gelb-Rote Karte.

Trotz Unterzahl spielte Bielefeld mutig. Kaiserslautern nutzte aber zwei Fehler der Gastgeber für zwei Tore. Nach Hacks Ausgleich war die Partie komplett offen. Kurz vor Spielende ließ der eingewechselte Hanslik die Gäste jubeln.

Bielefeld in Paderborn, Lautern empfängt den KSC

Am 16. Spieltag trifft Arminia Bielefeld auswärts auf den SC Paderborn (Dienstag, 08.11.2022 um 18.30 Uhr). Zur gleichen Zeit spielt der Aufsteiger aus Kaiserslautern zu Hause gegen den Karslruher SC.