Dresden in der zweiten Hälfte mit der einzigen guten Chance des Spiels

Kaiserslautern war in der ersten Hälfte über weite Strecken die bessere Mannschaft. Letztendlich kam es vor der Pause aber auf beiden Seiten kaum zu zwingenden Toraktionen. Dynamo musste nach nicht einmal 20 Minuten Paul Will herausnehmen, der nach einem Zusammenstoß mit Daniel Hanslik benommen vom Platz ging. Will musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden.

Erstmals richtig gefährlich wurde es in der 56. Minute - und zwar durch Dynamo Dresden: Eine Flanke von der linken Seite, getreten von Guram Giorbelidze, köpfte Christoph Daferner unten aufs rechte Eck, aber Lauterns Torwart Matheo Raab wehrte den Ball noch ab. Ansonsten fehlte aber auch in der zweiten Spielhälfte der Schwung, die Partie steuerte in der Schlussphase zielsicher auf ein 0:0 zu - die Entscheidung fällt nun am Dienstag.

Der FCK bestritt das Spiel mit seinem neuen Trainer Dirk Schuster. Er hatte nach drei Niederlagen zum Saisonende Marco Antwerpen abgelöst. Die Dresdner von Trainer Guerino Capretti hatten in der kompletten Rückrunde der 2. Bundesliga kein Spiel gewonnen. Der letzte Sieg des harmlosen Dresdner Teams stammt vom 12. Dezember 2021 vom 1:0 bei Erzgebirge Aue.