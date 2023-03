2. Bundesliga Statistik spricht für Aufstieg von Darmstadt und HSV Stand: 10.03.2023 13:46 Uhr

Aufsteigen aus der 2. Bundesliga kann man auch mit 57 Punkten, man frage nach beim 1. FC Union Berlin. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Wie viele Punkte sind also nötig? Ein Rechenspiel.

Dies ist ein Text auch über Statistiken, und er beginnt mit einer, die Fans des SV Darmstadt 98 und des Hamburger SV sicher gefallen wird. Seit der Einführung der 3-Punkte-Regel vor der Saison 1995/96 hatten nach 23 Spieltagen überhaupt nur elf Vereine 48 oder mehr Punkte - und immer stand am Ende der Aufstieg.

Für Darmstadt und den HSV sind das natürlich gute Nachrichten. Auch auf die aktuelle Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga dürften sie dort gerade gerne schauen, wenngleich Heidenheim nicht erst seit dem Sieg gegen Darmstadt ein ernstzunehmender Konkurrent ist.

Und so spricht vieles dafür, dass Darmstadt, der HSV und Heidenheim die direkten Aufstiegsplätze und den Relegationsrang drei unter sich ausmachen. Der Abstand auf die Ränge vier, fünf und sechs ist einigermaßen komfortabel.

Aktuelle Tabelle der 2. Liga (nach 23. Spieltag) Platz Klub Pkt. 1 SV Darmstadt 98 49 2 Hamburger SV 48 3 1. FC Heidenheim 46 4 SC Paderborn 39 5 Fortuna Düsseldorf 38 6 1. FC Kaiserslautern 38

Nur muss der Tabellendritte eben in die Relegation gegen den Tabellen-16. der Bundesliga und hat da gar nicht mal so gute Chancen, sagt zumindest die Statistik. Seit der Einführung der Relegation zur Saison 2008/09 setzte sich nur dreimal der Zweitligist durch. Und Platz zwei ist auch nicht Rang eins, es geht schließlich immer noch um viel Geld, Stichwort Fernsehgelder.

Nur zwei Punkte zwischen Platz eins und fünf - Erinnerungen an 2011/12

Wer beim Blick auf die drei Punkte, die Darmstadt und Heidenheim trennen, von einer nie dagewesenen Spannung spricht, dem sei dann doch ein Blick auf die Tabelle der Saison 2011/12 vor dem 24. Spieltag empfohlen. Die späteren Aufsteiger sind hier farblich markiert.

Tabelle der Saison 2011/12 vor dem 24. Spieltag Platz Klub Punkte 1 SpVgg Greuther Fürth 47 2 Eintracht Frankfurt 46 3 FC St. Pauli 46 4 SC Paderborn 46 5 Fortuna Düsseldorf 45

Aufsteigen kann man auch mit 57 Punkten

Bliebe noch die Frage, wie viele Punkte die Klubs denn nun für einen Aufstieg in die Bundesliga benötigen. Natürlich kann es hier keine Regel geben, die Punktausbeute schwankt wie auch die Ausgeglichenheit der Liga und die Klasse der Spitzenmannschaften.

Sicher ist aber: Wenn ein Klub seit der Einführung der Relegation über 34 Spieltage im Schnitt zwei Punkte pro Spiel holte, durfte er immer auch den Aufstieg feiern. Und einmal reichten im Schnitt gar 1,67 Punkte zum Aufstieg. Das war 2018/19, als der 1. FC Union Berlin auf 57 Punkte kam, Dritter wurde und dann die Relegation gegen den VfB Stuttgart gewann.

Nötige Punkte für Platz 3 und 2 (Saisonende) Saison Punkte Platz drei Punkte Platz zwei 2008/09 60 63 2009/10 62 64 2010/11 65 65 2011/12 62 68 2012/13 58 67 2013/14 60 62 2014/15 58 59 2015/16 65 67 2016/17 66 67 2017/18 56 60 2018/19 57 57 2019/20 55 58 2020/21 62 64 2021/22 60 63 Durchschnitt 60,4 63,1

Für Platz zwei und den direkten Aufstieg reichten in den vergangenen 14 Spielzeiten im Schnitt 63,1 Punkte. In den verbleibenden elf Spielen müsste Darmstadt also mehr als 14 Punkte holen, um diese Marke zu übertreffen. Macht einen erforderlichen Punkteschnitt von 1,27, das dürfte zu schaffen sein.

Für den HSV wären 15 Punkte notwendig und ein Schnitt von 1,36 pro Spiel, für Heidenheim 18 Punkte (1,64 pro Spiel).

Bislang kommt Heidenheim auf einen Punkteschnitt von genau zwei Zählern pro Spiel, Darmstadt (2,13) und der HSV (2,08) sind noch besser. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Schnitt von 63,1 Punkten in diesem Jahr nicht für einen direkten Aufstiegsplatz reichen wird.