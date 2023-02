Topspiel 2. Bundesliga Showdown im Aufstiegsrennen - Darmstadt empfängt HSV Stand: 24.02.2023 17:10 Uhr

Wenn der Erste Darmstadt am Samstag (25.02.2023, 20.30 Uhr) den Zweiten Hamburg zum Gipfeltreffen der 2. Liga empfängt, steht eine Menge auf dem Spiel.

Erster gegen Zweiter, ausverkauftes Stadion und Flutlicht: Gänsehaut-Atmosphäre ist am Samstagabend (ab 20.30 Uhr, live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) garantiert, wenn Tabellenführer Darmstadt 98 den Hamburger SV empfängt - mehr (Zweitliga-)Showdown geht nicht!

Tabellenführer SV Darmstadt gegen Hamburger SV - das gab es schon 2022

Im Februar 2022 gab es auch schon so eine Partie am Darmstädter Böllenfalltor, als die Lilien den HSV als Spitzenreiter zum Heimspiel empfingen. Eine denkwürdige Partie - die Hamburger, damals Fünfter, siegten auch dank vier Treffern von Torjäger Robert Glatzel mit 5:0.

Der HSV fing die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht auf der Zielgeraden schließlich noch ab und schnappte sich im Endspurt den Relegationsplatz. Der HSV ist bereit, Geschichte zu wiederholen. Zehn Punkte aus den bisherigen vier Spielen in 2023 sorgen für eine breite Brust.

Mögliche Vorentscheidung im Bundesliga-Aufstiegsrennen

Die Ausgangslage ist klar: Darmstadt kann mit einem Heimsieg am Böllenfalltor den ersten Verfolger auf sieben (!) Punkte distanzieren und einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen. Der HSV wiederum will sich mit einem Dreier ganz nah an die Lilien heranpirschen und die ersehnte Bundesliga-Rückkehr im fünften Anlauf ein großes Stück wahrscheinlicher machen.

Die Favoritenrolle schieben die Gäste aus Hamburg zwar dem Gegner zu. Doch "irgendwann" werde es dazu kommen, sagte HSV-Trainer Tim Walter bei der Spieltagspressekonferenz, dass die Darmstädter Serie von 20 Zweitliga-Spielen ohne Niederlage reißt: " Unser Ziel ist es dahinzufahren, dem Gegner wehzutun und die drei Punkte mitzunehmen. "

SV Darmstadt 98 bleibt bescheiden

Darmstadts Innenverteidiger Christoph Zimmermann möchte das natürlich verhindern und betont: " Es ist unsere Aufgabe am Wochenende, uns genauso gut zu präsentieren, wie wir es die vergangenen Wochen getan haben. " Das Wort "Aufstieg" nehmen die Darmstädter aber (noch) nicht in den Mund - trotz ihrer Superserie und aktuell acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang.

" Das ist nicht unsere Herangehensweise ", sagte Angreifer Phillip Tietz zuletzt: " Wir schauen von Woche zu Woche. Denn wenn man zu weit in die Zukunft blickt, kann man schneller enttäuscht sein, wenn es mal nicht klappt. "

Hamburger SV träumt von einer Aufstiegsparty

Die Hamburger Mundart ist hingegen deutlich selbstbewusster - zumindest die von Sportvorstand Jonas Boldt. Im Podcast "Wie ist die Lage?" äußerte auch er sich zum anstehenden Spitzenspiel: " Wir wollen mit den Punkten nach Hause fahren und dazu beitragen, dass es weiterhin spannend bleibt. " Der Aufstieg sei " ein großes Ziel ", so Boldt. Für den HSV sei es " ein Anreiz, im Mai eine große Party in Hamburg zu feiern ".