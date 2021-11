Greuther Fürth ist in der Bundesliga mit nur einem Punkt aus den ersten zehn Spielen das Schlusslicht. Ein Grund dafür ist die geringe Torausbeute, erst sieben Treffer haben die Franken in dieser Saison erzielt. In einer unrühmlichen Torstatistik liegt der Aufsteiger jedoch an erster Stelle - drei Eigentore sind der traurige Bestwert in der Bundesliga. Fürth ist damit einer der Gründe, warum ligaweit so viele Missgeschicke dieser Art geschehen wie lange nicht mehr.

Bereits zehnmal trafen in dieser Saison Spieler ins eigene Tor, letztmals war die Zahl der Eigentore zu diesem Zeitpunkt vor 20 Jahren so hoch: In der Saison 2001/02 waren es sogar elf. Fürth als eifrigster (ungewollter) Produzent hat mit seinen drei Eigentoren sogar den bisherigen Negativrekord von Werder Bremen aus der Saison 1976/77 nach zehn Spielen eingestellt.