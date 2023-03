Statistik, Übertragung, Historie FAQ zum 100. Revierderby Schalke gegen Dortmund Stand: 09.03.2023 16:13 Uhr

Zum 100. Mal treffen sich der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund zum legendären Revierderby. Hier die wichtigsten Infos über Termine, Torschützen und Bier.

Wann ist das Revierderby?

Das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wird am Samstag, 11. März, um 18.30 Uhr in Gelsenkirchen angepfiffen. Vor dem 24. Spieltag liegen die Schalker auf Tabellen-Platz 17, die Dortmunder auf Platz zwei.

Wo findet die Übertragung statt?

Live zu sehen gibt es die Partie beim Pay-TV-Sender Sky, live zu hören bei der Sportschau. Die Audio-Vollreportage läuft auf sportschau.de, in der Sportschau-App und bei Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google. Sportschau.de berichtet außerdem per Live-Ticker und veröffentlich in der Nacht zu Montag um Mitternacht eine Video-Zusammenfassung.

Wie viele Revierderbys gab es?

Mit 159 Pflichtspielen ist das Revierderby eines der am häufigsten ausgetragenen Fußball-Derbys Deutschlands. Am Samstag treffen Schalke und Dortmund zum 100. Mal in der Bundesliga aufeinander. Die zweitmeisten Duelle, nämlich 32, gab es zwischen 1947 und 1963 in der Oberliga West.

Wie oft hat Schalke gegen Dortmund gewonnen?

Mit 60 Siegen hat Schalke in der Gesamt-Statistik die Nase knapp vorn, Dortmund kommt auf 56 Pflichtspielsiege bei 43 Unentschieden. Nimmt man nur die Statistik der Bundesliga-Duelle, liegt der BVB mit 37 Siegen vorn, Schalke hat 32 Mal gewonnen, 30 Mal gab es ein Remis.

Die ersten Revierderbys zwischen 1925 und 1942 hatte Schalke klar dominiert, von 17 Duellen 16 gewonnen und keines verloren. Aktuell ist der bisher letzte Schalker Sieg allerdings schon fast vier Jahre her. Nach einem Unentschieden im Oktober 2019 verlor S04 zuletzt vier Mal in Folge. Die längste Siegesserie des BVB stammt aus den 60ern mit acht Derbysiegen in Folge.

Welche Statistiken sind noch interessant?

Mats Hummels könnte mit einem weiteren Erfolg Dortmunds Rekord-Derbysieger werden. Aktuell teilt er sich diesen Titel mit zehn Erfolgen mit Michael Zorc. Bei Schalke ist Klaus Fichtel mit neun Derbysiegen der erfolgreichste Spieler.

Die meisten Derbyeinsätze, jeweils 24, haben Schalkes Klaus Fichtel und Dortmunds Roman Weidenfeller auf dem Konto. Der BVB-Spieler mit den meisten geschossenen Toren ist Lothar Emmerich (zehn Treffer). Die erfolgreichsten Schalker Torschützen sind mit jeweils fünf Treffern Gerhard Kleppinger, Kevin Kuranyi, Olaf Thon, Klaus Fischer und Klaas-Jan Huntelaar.

Warum gibt es kein alkoholhaltiges Bier im Stadion?

Die Sicherheitsbehörden haben dem von Schalke vorgelegten Sicherheitskonzept mit Alkoholverkauf nicht zugestimmt. Deshalb darf im Stadion und im Umfeld kein Alkohol verkauft werden. Diese Maßnahme ist bei sogenannten Hochrisikospielen mit Gewaltpotenzial in den Fanreihen ein weit verbreitetes Mittel. Die späte Anstoßzeit mit entsprechender Dunkelheit gilt als zusätzlicher Risikofaktor.

Schalke kritisierte die für den Klub kostspielige Entscheidung in einer Mitteilung als "weder verhältnismäßig noch zielführend", worauf wiederum die Gewerkschaft der Polizei reagierte. "Der Verein weiß, dass der Verkauf von Alkohol in der emotional aufgeheizten Stimmung des Derbys zu zusätzlichen, kaum zu kontrollierenden Risiken geführt hätte", sagte der GdP-Landesvorsitzende Michael Mertens der "WAZ".

Was hat es mit den Razzien auf sich?

Am frühen Donnerstagmorgen führte die Polizei in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen eine Razzia durch. Hintergrund war ein Überfall auf Schalke-Fans vor fast drei Wochen, bei dem es mehrere Schwerverletzte gab. Hooligans aus Dortmund und Essen sollen an dem Überfall beteiligt gewesen sein. "Es gab 25 Durchsuchungen. Wir haben 19 Tatverdächtige im Auge" , sagte NRW-Innenminister Herbert Reul.

Mit Blick auf das anstehende Derby teilte die Polizei mit, es sei nicht auszuschließen, dass der Angriff eine Reaktion nach sich ziehe. Warum auch das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen unter den durchsuchten Gebäuden war, begründete die Polizei nicht.

Warum ist so viel Hass zwischen Dortmund und Schalke?

Die Rivalität ist lang gewachsen und liegt an der geographischen Nähe, Dortmund und Gelsenkirchen liegen nur etwa 30 Kilometer auseinander. Das hat schon zu Zeiten des intensiven Bergbaus im Ruhrgebiet dazu geführt, dass sich die Anhänger beider Teams im Alltag oft begegnen und ihre Rivalität ausleben können.