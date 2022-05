Viel Tradition, keine Auswärtstorregel: Alles Wichtige zur Relegation

Das Heimrecht im Rückspiel erhält der Klub, dessen reguläre Saison später endete. Denn dieses Team hat weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel zur Verfügung gehabt.

Auswärtstore spielen keine Rolle mehr

Wichtige Änderung: Auswärtstore spielen keine Rolle mehr, früher waren sie mehrfach entscheidend. Damit übernimmt die Deutschen Fußball Liga (DFL) die UEFA-Maßgabe, die seit dieser Saison gilt.

Damit gilt, dass in den Relegationsspielen um die Teilnahme an der Bundesliga und der 2. Bundesliga 2022/23 bei einem Gleichstand nach Hin- und Rückspiel eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen folgen - in Deutschland endet also wie im Europapokal die Ära der Auswärtstorregel.