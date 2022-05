Wenn der FC Bayern München am 33. Spieltag zum zehnten Mal in Folge eine Meisterfeier startet, passiert doch nochmal etwas Neues. Seit Jahrzehnten wurden an den beiden letzten Spieltagen einer Saison grundsätzlich jeweils alle Spiele gleichzeitig angepfiffen - samstags um 15.30 Uhr. Das ist in dieser Saison anders. "In beiden Ligen wird der 33. Spieltag künftig als Regelspieltag mit gestaffelten Anstoßzeiten ausgetragen" , teilte die DFL im März 2020 mit, als sie die Medienrechte für die Saisons 2021/22 bis 2024/25 ausschrieb. Der Spieltag ist nun also einer wie die 32 anderen zuvor.

Die Meisterschale, die die DFL-Chefin Donata Hopfen überreichen wird, erhalten die Bayern in dieser Saison deshalb an einem Sonntag, wenn der VfB Stuttgart zu Gast ist. Anstoß ist um 17.30 Uhr. Die Bundesliga bricht also mit einer alten Gepflogenheit.

DFL: "Praxis wird auch woanders in Europa umgesetzt"

Dass der 33. Spieltag so verändert wurde, hängt mit der TV-Vermarktung zusammen. Mehr Sendetermine werden möglich, für die Klubs ist mehr Geld drin. "Die Entscheidung für diese zum Beispiel auch in anderen europäischen Top-Ligen oder in WM-Gruppenphasen umgesetzte Praxis erfolgte im Zuge einer Gesamtbetrachtung vor der vergangenen Ausschreibung der deutschsprachigen Medienrechte" , teilte die DFL auf Anfrage der Sportschau mit.

In Europas führenden Ligen setzt nur noch die französische Liga am vorletzten Spieltag alle ihre Spiele gleichzeitig an. Auch der letzte Spieltag ist längst nicht überall als gleichzeitig gesetzt, in Italien und Spanien werden auch die letzten Spiele teilweise zu unterschiedlichen Zeiten angepfiffen. Einen neuen Weg gehen die Bundesliga und die 2. Bundesliga also nicht. Und doch geht etwas verloren.