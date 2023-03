Punkt- und torgleich? Wie es in der Bundesliga zu Entscheidungsspielen kommt Stand: 06.03.2023 14:01 Uhr

Vier Teams belegen derzeit mit je 19 Punkten gleichauf die Ränge 15 bis 18 in der Bundesliga - im Extremfall kann am Saisonende ein Entscheidungsspiel nötig sein.

In der Bundesliga und auch in der 2. Bundesliga entscheiden zunächst die Punkte. Wie es danach weitergeht, ist in der Spielordnung der Deutschen Fußball Liga (DFL) festgelegt - möglicherweise ist dann ein Entscheidungsspiel zwischen zwei Teams notwendig. Es gelten in dieser Reihenfolge:

die bessere Tordifferenz die höhere Anzahl der erzielten Tore das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich die höhere Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich die höhere Anzahl aller auswärts erzielten Tore in der Saison ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz

Auswärtstore können hier also noch eine Rolle spielen - und das, obwohl die UEFA diese zur Saison 2021/22 in ihren Wettbewerben abgeschafft hat.

Relegation ohne Auswärtstorregel

In den Relegationsspielen zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga gilt die Auswärtstorregel seit der Saison 2021/22 aber nicht mehr. Die Relegationsspiele werden " entsprechend den Bestimmungen der UEFA-Clubwettbewerbe ausgetragen ", heißt es in der Spielordnung.