Der offizielle Twitteraccount der Deutschen Fußball Liga (@DFL_Official) wird doch noch betrieben. Am Montag (23.05.2022) um 14.07 Uhr meldete der Account, dass der Supercup 2022 am 30. Juli ausgespielt werden wird, und zwar in Leipzig zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern und dem Pokalsieger RB Leipzig.

Dass die Leipziger den Pokal gewannen, erfuhren die Follower des Accounts zum ersten Mal. Es gab weder eine dem Kurznachrichtendienst entsprechende Kurznachricht noch Glückwünsche an Rasenballsport, wie der Lizenznehmer offiziell heißt.

Nun ist der DFB-Pokal im Gegensatz zur Bundesliga kein Wettbewerb unter dem Dach der DFL, aber das ist die Europa League auch nicht. Als Eintracht Frankfurt jenen Europapokal am 18. Mai gewonnen hatte, dauerte es vom entscheidenden Elfmeter bis zum Tweet der DFL nur ein paar Minuten. "YEEEEEEEEEEEEEEEEES!", hieß es recht euphorisch, und die Glückwünsche der Geschäftsführerin folgten sieben Minuten später.

Twitter: Nur Hoffenheim gratuliert zum Pokalsieg

Seit Samstag nach dem entscheidenden Elfmeter im Berliner Olympiastadion jedoch - Funkstille. Der Admin von RB hatte auch - ebenfalls im Gegensatz zu dem von Eintracht Frankfurt - wenig zu tun, um sich bei den anderen Lizenznehmern aus der Bundesliga zu bedanken. Lediglich die TSG Hoffenheim hatte gratuliert.

Andere hatten getrollt, etwa Werder Bremen. "Kopf hoch, @scfreiburg. Ihr habt eine tolle Pokalsaison gespielt und das sind Bilder, die man sich für Geld nicht kaufen kann", schrieb der Aufsteiger unter einen Tweet des unterlegenen Pokalfinalisten.

Trollen war im Trend

Noch eine Spur trolliger war der VfL Bochum, der dem Pokalsieger kurz nach dem entscheidenden Elfmeter in Berlin gratulierte. Allerdings war es der FV Engers 07, der Stunden zuvor den Rheinlandpokal gewonnen hatte und damit - wie schon in der ersten Runde der Saison 2020/21 - wieder auf den VfL in einem Pflichtspiel treffen könnte.

Trollen war also im Trend, und so trollte auch RB Leipzig. Am Sonntagmittag postete der Klub ein Foto, auf dem Kevin Kampl aus der "Celebration Can" eine Flüssigkeit in den DFB-Pokal goss, die Grund und Existenzgrundlage des Klubs ist.

Die bestmögliche Werbeplattform

Das hätten auch der Sächsische Fußballverband, der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga wissen können (haben sie vermutlich auch), als dem SSV Markranstädt von Red Bull die Lizenz abgekauft wurde. Somit musste der Klub nicht in der tiefsten Klasse anfangen, sondern stieg möglichst schnell durch wenige Ligen nach ganz oben auf, um schnell auf der bestmöglichen Werbeplattform für sein Produkt vertreten zu sein.

Der österreichische Unternehmer Dietrich Mateschitz hätte es gerne noch schneller gehabt, doch beim FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und dem TSV 1860 München hatte er sich Absagen eingehandelt.

Rasenballsport Leipzig also, gerne auch als Konstrukt bezeichnet, was deutlich mehr Beschreibung als Beleidigung ist, hat nun seinen ersten großen Titel der Vereinsgeschichte gewonnen.

Leipzig feiert und Mintzlaff spricht

RB-Fans feiern ihre Mannschaft auf der Festwiese in Leipzig.

"Ganz Leipzig" sei auf den Beinen gewesen und habe den Triumph gefeiert, schrieb der Verein. Das deckt sich nicht ganz mit den Angaben der Polizei, die von einer "niedrigen fünfstelligen Zahl auf dem Markt" und " dreimal so vielen auf der Festwiese " sprach. Leipzig, so eine offizielle Mitteilung der Stadt, habe zum Jahresende 2021 exakt 609.869 Einwohnende gehabt.

Da sind Fünfe mal gerade gelassen worden, und das ist genau im Sinn des Klubs. Das ist seine Wunschvorstellung, dass die Kritisierenden, die überwiegend Kritisierende der ersten Stunde sein dürften, endlich Ruhe geben.

"Wer es immer noch nicht kapiert hat, dass RB Leipzig ein fester Bestandteil des deutschen Fußball ist, dem ist nicht mehr zu helfen - und denen wollen wir auch nicht mehr helfen." Das sagte Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer der Rasenballsport Leipzig GmbH, am Sonntag bei der Pokalfeier.

Pokalsieg nur die nächste Entwicklungsstufe

In all den Jahren ist bei der Kritik an RB Leipzig sehr viel durcheinander gegangen, viel vermischt worden. Das half dem Verein und entblößte manch Kritisierende. "Zeit online" nahm das vor dem Pokalfinale nochmal zum Anlass, eine "Anleitung zur korrekten Kritik" zu verfassen.

Mintzlaffs Gebrüll ist nach dieser Definition schnell entlarvt, denn die korrekt Kritisierenden wissen seit 2009, dass RB Leipzig ein fester Bestandteil des deutschen Fußballs sein wird, der nach ganz oben kommen und Titel gewinnen wird. Sie lassen aber auch 2022 nicht Fünfe gerade sein.

Mit dem Pokalsieg ist nun eine weitere Entwicklungsstufe genommen, die nur hinauszuzögern war. Das Endspiel war im Vorlauf und Nachlauf der Anlass für die Wiederholung von lange bekannten Argumenten.