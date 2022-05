Saisonbilanz Bundesliga - Meister und Meister der Möglichkeiten

Mittelfeld - Santiago Ascacibar (Hertha BSC): Hertha zeigte in Dortmund das, was sich alle Anhänger von den Berlinern erhofft hatten: Sie kämpften! Und in dieser Kategorie haben die Berliner mit Ascacibar einen Spezialisten in ihren Reihen. Der kleine Terrier klebte an den Waden der Dortmunder Stars und störte sie immer wieder ganz empfindlich. Auch bei ihm ließen am Ende etwas die Kräfte nach, was angesichts des Aufwands in den ersten 70 Minuten auch kaum verwunderlich war.