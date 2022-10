10. Spieltag in der Bundesliga Spitzenspiel-Doppelpack, eine Schonfrist und ein Kellerduell Stand: 13.10.2022 21:15 Uhr

Die ersten vier Teams der Tabelle sind am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga unter sich - die beiden letzten auch. Und für einen Trainer geht es um sehr, sehr viel. Alles zum zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga.

FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr)

Dicke Luft "auf Schalke": Die Partie gegen Hoffenheim könnte für Trainer Frank Kramer die letzte sein. Die "Knappen" hatten zuletzt dreimal in Folge verloren, die Verantwortlichen des Klubs haben Kramer eine Schonfrist für das Hoffenheim-Match eingeräumt. Will heißen: Bei einer neuerlichen Niederlage muss der Coach wohl gehen.

Apropos Trainer: Mit Hoffenheims Coach André Breitenreiter kommt ein alter Bekannter in die Arena. Der 49-Jährige trainierte die Schalker von 2015 bis 2016. "Für mich ist das ein ganz normales Spiel" , sagt er. Besonders sei lediglich, dass "wir zweimal binnen weniger Tage gegeneinander spielen". Nach dem Ligaspiel folgt am Dienstag das Pokalduell, dann bei der TSG.

Übrigens: In keinem anderen Stadion fielen in dieser Saison so viele Tore wie in Schalke - 20 in vier Spielen, acht davon erzielten die Hausherren.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach dem klaren 4:0-Debütsieg des neuen Trainers Xabi Alonso gegen Schalke hatten sie in Leverkusen wohl gedacht, dass jetzt sehr schnell alles wieder gut wird unterm Bayerkreuz. Doch dann setzte es in der Champions League eine 0:3-Klatsche gegen den FC Porto.

Nun reist die Werkself zu Eintracht Frankfurt. Und vielleicht wissen sie in Leverkusen ja dann, in welche Richtung es geht. Die Hessen legen allerdings auch gerne mal eine Achterbahnfahrt hin und präsentierten sich zuletzt als launische Diva. Einem 2:0-Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Union Berlin folgte eine Woche später die Niederlage beim bis dato sieglosen Schlusslicht Bochum.

Gut für die Fans: In ihren 74 Bundesliga-Duellen trennten sich beide Vereine nie 0:0 - in der Bundesliga-Historie fand keine andere Paarung so oft statt, ohne dass es eine Nullnummer gab. Und noch etwas für Statistiker: In den vergangenen neun Bundesliga-Duellen beider Klubs gewann immer das Heimteam.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

Die "Fohlen" aus Mönchengladbach sind der erklärte Lieblingsgegner der "Wölfe" aus Wolfsburg. Der VfL gewann in seiner Bundesliga-Historie gegen keinen anderen Verein so oft wie gegen die Borussia und holte gegen keinen anderen Klub so viele Punkte. 22 Siege und neun Remis brachten bei 13 Niederlagen 75 Zähler. Zuletzt haben die Gladbacher in der Bilanz aber aufgeholt: In den fünf jüngsten Bundesliga-Duellen gab es zwei Siege und drei Unentschieden.

Damit das so weitergeht, müssen die Gladbacher ihre Abschlussquote verbessern. Das Team von Trainer Daniel Farke erspielte sich ligaweit die meisten Großchancen (24), nutzte aber nur 42 Prozent davon. Allein Marcus Thuram vergab acht sogenannte "Hundertprozentige".

Der Spitzname "Fohlen" würde zurzeit übrigens besser zu Wolfsburg passen als zu Mönchengladbach. Der VfL ist in dieser Spielzeit so jung wie nie zuvor. Die eingesetzten Spieler hatten ein Durchschnittsalter von 25,0 Jahren. Herausragend sind die Youngster Micky van de Ven (21, beste Passquote), Omar Marmoush (23, meiste Torschüsse) und Lukas Nmecha (23, Top-Torschütze). In der Liga ist nur der VfB Stuttgart jünger unterwegs.

VfB Stuttgart - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Mehr Kellerduell geht nicht. Der Tabellen-Vorletzte VfB Stuttgart erwartet das Schlusslicht aus Bochum. Der VfL hat ja zuletzt beim klaren 3:0 gegen Frankfurt den lang ersehnten ersten Sieg eingefahren, was wohl auch dem Trainerwechsel zuzuschreiben ist. Thomas Letsch ersetzte dort ja zuletzt seinen Vornamensvetter Reis.

Da dürfen wir sehr gespannt sein, ob auch bei den Stuttgartern der neue Besen gleich mal gut kehrt. Michael Wimmer ist allerdings nur Interimscoach, die Stuttgarter sind nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo noch auf der Suche nach einem Nachfolger. Bundesliga kann Wimmer jedenfalls schon. Der bisherige Co-Trainer vertrat im Heimspiel gegen Schalke (1:1) Anfang September den damals gesperrten Matarazzo.

Die Statistik darf nur einem der beiden Kellerkinder Mut machen. Der VfB hat nur eins der vergangenen 17 Pflichtspiele gegen Bochum verloren, ist in der Bundesliga seit zehn Partien unbesiegt und damit länger als gegen jeden anderen aktuellen Bundesligisten. Die bisher letzte Bundesliga-Niederlage gegen Bochum gab es für die Schwaben im Mai 2005. Die bisher letzte Heimpleite liegt sogar schon mehr als 35 Jahre zurück.

Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Der SV Werder ist weiter im Höhenflug. Platz fünf ist ein toller Erfolg für den Aufsteiger. Großen Anteil daran hat Niclas Füllkrug. Der Stürmer hat schon acht Saisontreffer auf dem Konto und führt damit alleine die Bundesliga-Torschützenliste an. Damit befindet er sich in illustrer Gesellschaft mit Robert Lewandowski (FC Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), die in ihren Ligen die Torjägerliste anführen. 20 Treffer hat Werder schon erzielt, nur die Bayern trafen öfter.

Der Gegner aus Mainz sollte bis zum Schlusspfiff hellwach sein, denn neun dieser Treffer fielen in der Schlussviertelstunde. Kein anderes Team traf ab der 76. Spielminute öfter. Davon kann Mainz nur träumen, denn neun Treffer haben die 05er insgesamt erzielt. Nur Bochum traf seltener.

Für Mainz sprechen aber die drei Auswärtsstiege, die das Team schon eingefahren hat. Und die Bremer sind ja trotz Platz fünf alles andere als heimstark. Zu Hause gab es nämlich erst vier Punkte. Und die Mainzer feierten in ihrer Bundesliga-Geschichte bei keinem Verein mehr Auswärtssiege als in Bremen - nämlich sechs.

RB Leipzig - Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr)

Die Herthaner sind gemeinsam mit Stuttgart die Unentschieden-Könige der Liga, schon fünfmal haben sie die Punkte geteilt. Mit einem weiteren Remis würde Hertha BSC übrigens den Klubrekord aus der Saison 2005/06 einstellen.

In Leipzig könnten die Berliner mit einem Punkt mal wieder zufrieden sein. Denn RB ist daheim in dieser Saison noch ungeschlagen und hat auch erst zwei Gegentore kassiert.

Hinzu kommt: Leipzig hat in der Bundesliga gegen keine andere Mannschaft so viele Spiele gewonnen und Tore erzielt wie gegen Hertha BSC: Zehn der zwölf Aufeinandertreffen gingen an die Sachsen, bei einem Remis und einer Niederlage.

In der vergangenen Saison war es so deutlich wie nie zuvor, in Leipzig siegte RB mit 6:0, in Berlin mit 6:1. "Es macht keinen Sinn, sich Spiele von früher anzuschauen" , sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz, der in Leipzig übrigens gewinnen will.

Vom Papier her ist die Sache einfach, denn die Hertha-Abwehr muss einfach nur Leipzigs Stürmer Christopher Nkunku vom Tor fernhalten. Der Franzose erzielte sieben der 14 Leipziger Saisontore. Das ist aber wohl einfacher gesagt als getan. Neu dabei bei den Leipzigern ist der norwegische Torwart Örjan Nyland, der für den verletzten Peter Gulacsi geholt wurde.

1. FC Köln - FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Der FC Augsburg ist eines der Überraschungsteam dieser Spielzeit. In den jüngsten vier Partien gab es zehn Punkte - kein anderes Team war erfolgreicher. Der FCA hatte auch noch nie nach neun Bundesliga-Spieltagen insgesamt 13 Zähler auf dem Konto. Und jetzt winkt ein Rekord, denn fünf Siege nach zehn Spieltagen gab es noch nie.

Vor allem auswärts treten die Fuggerstädter stark auf, da gab es schon drei "Dreier". Und auch jetzt stehen die Chancen vom Papier her nicht schlecht. In Köln ist der FC Augsburg seit sieben Partien ungeschlagen, so lange wie sonst nirgendwo bei einem Bundesliga-Verein.

Der 1. FC Köln tut sich ungemein schwer mit den englischen Wochen. Das Team gewann in dieser Saison nach den Spielen auf dem internationalen Parkett noch keine Bundesliga-Partie. Das mag auch an der von Trainer Steffen Baumgart vorgenommenen Rotation liegen. Der sieht sich durchaus selbstkritisch. "Dass ich nicht alles richtig mache und nicht jede Entscheidung zu hundert Prozent passt, hat man ja die letzten beiden Spiele gesehen" , sagte Baumgart.

Union Berlin - Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr)

Wer hätte das gedacht? Seit dem 4. Spieltag ist Union Berlin Tabellenführer und macht auch keine Anstalten, den Spitzenplatz zu räumen. Sollten die "Eisernen" auch Borussia Dortmund schlagen, lägen sie in der Tabelle dann schon sieben Punkte vor dem BVB.

Die internationalen Spiele steckt Union unbeeindruckt weg, danach gab es in der Bundesliga drei Siege und kein einziges Gegentor. Herzstück ist die Defensive. Union kassierte nur sechs Gegentore: Bundesliga-Bestwert und halb so viele Treffer wie Borussia Dortmund kassiert hat.

Die Dortmunder reisen aber selbstbewusst an, haben sie doch gerade erst zuletzt gegen den FC Bayern aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gemacht. Zudem ist der BVB für die bisher letzte Heimniederlage der Unioner verantwortlich. Im Februar 2022 hieß es klar und deutlich 3:0 für die Schwarz-Gelben.

Bei den Dortmundern kam zuletzt immer wieder die Frage auf: Youssoufa Moukoko oder Anthony Modeste? Gegen die Bayern lief es gut, als beide auf dem Platz standen. Da bereitete Modeste als Joker zunächst das Tor von Moukoko vor, dann traf er in letzter Sekunde selbst. Vielleicht dürfen Moukoko und Modeste ja nun erstmals in einem Bundesliga-Spiel gemeinsam ran. Der eine ist 17, der andere 34 Jahre alt.

Bayern München - SC Freiburg (Sonntag, 19.30 Uhr)

Am 7. August 1993 bestritt der SC Freiburg beim FC Bayern seine allererste Bundesliga-Partie. Im Olympiastadion gab es ein 1:3, Oliver Freund ging als erster Torschütze in Freiburgs Bundesliga-Geschichte ein. Insgesamt haben die Breisgauer nur vier der 44 Bundesliga-Spiele gegen die Münchner gewonnen.

Jetzt könnte es mal wieder soweit sein. Der SC steht in der Tabelle vor den Bayern, ist seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen und damit aktuell so lange wie kein anderes Team. Auswärts hat die Mannschaft von Christian Streich noch gar nicht verloren.

Die Bayern dagegen stecken in einer Ergebniskrise. 16 Punkte nach neun Spieltagen, das ist die schwächste Zwischenbilanz seit zwölf Jahren. Von den jüngsten sechs Bundesliga-Spielen haben die Münchner nur eins gewonnen.

Unter der Woche gab es in der Champions League einen 4:2-Sieg bei Viktoria Pilsen - nach 4:0-Führung. "Es ist normal, dass wir irgendwann Freiburg im Kopf haben" , sagte Trainer Julian Nagelsmann zu den Gegentreffern. Das beweist, dass die Bayern den SC als Gegner auf Augenhöhe wahrnehmen.