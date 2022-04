Bundesliga - kaum Erfolge mit späten Trainerwechseln

Weinzierl, Kaltenbach, Finke und Augenthaler als Retter

Klaus Augenthaler

Zum bisher letzten Mal klappte es beim FC Augsburg. Nach dem 31. Spieltag der Saison 2020/21 löste Markus Weinzierl Heiko Herrlich ab. Der holte zwar nur drei von neun möglichen Punkten, doch die waren entscheidend für den Klassenerhalt. Die Rede ist vom 2:0-Sieg im direkten Kellerduell gegen Werder Bremen.

In der Spielzeit 2019/20 übernahm Matthias Kaltenbach für die letzten vier Spieltage den Trainer-Job bei 1899 Hoffenheim von Alfred Schreuder. Die TSG holte noch neun der zwölf möglichen Punkte, kletterte von Rang sieben auf sechs und qualifizierte sich so direkt für die Europa League.

In Köln ging es dann 2010/11 wieder um den Klassenerhalt. Drei Spieltage vor Schluss zog der FC, der gefährlich nah an Platz 16 gerutscht war, die Reißleine, trennte sich von Frank Schaefer und machte Volker Finke zum neuen Trainer. Der gewann die restlichen drei Spiele und tütete am Ende als Zehnter souverän den Klassenerhalt ein.

2002/03 lag Bayer Leverkusen nach dem 32. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz - mit Thomas Hörster. Unter Klaus Augenthaler, der kurz zuvor in Nürnberg entlassen worden war, gewann die "Werkself" die letzten beiden Spiele und konnte den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga als 15. noch abwenden.

Acht Trainerwechsel verpufft

Wolfgang Wolf (r.)

Achtmal hingegen verpuffte ein später Trainerwechsel. So klappte das, was in der vergangenen Saison in Augsburg funktionierte, in Bremen nämlich nicht. Dort hatte Thomas Schaaf nach dem 33. Spieltag Florian Kohfeldt abgelöst. In der letzten Runde gab es dann aber ein 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach und Werder rutschte noch von Rang 16 auf 17.

Schaaf ist da in guter Gesellschaft. So scheiterten Nico Willig 2018/19 in Stuttgart, Roger Prinzen 2013/14 in Nürnberg, Frank Schaefer 2011/12 in Köln, Darius Wosz 2009/10 in Bochum und Wolfgang Wolf 2002/03 in Nürnberg. 2009/10 entließ der Hamburger SV Bruno Labbadia und ersetze ihn für Ricardo Moniz. Doch auch der konnte sich am Ende nicht mehr für den Europapokal qualifizieren.

Bei zwei weiteren späten Trainer-Wechseln ging es für die Teams um nichts mehr: Bremen trennte sich 2012/13 trotz geschafftem Klassenerhalt nach dem 33. Spieltag von Thomas Schaaf und holte Wolfgang Rolff. Auch Bielefeld hatte 2004/05 mit dem Abstieg schon nichts mehr zu tun, tauschte aber dennoch nach dem 32. Spieltag Frank Geideck gegen Uwe Rapolder aus.

Auch Bielefeld mit schlechten Erfahrungen

Aber Bielefeld versuchte auch schon mit einem späten Trainer-Wechsel doch noch den Klassenerhalt zu schaffen: 2008/09 kam Jörg Berger vor dem 34. Spieltag für Michael Frontzeck. Durch das 2:2 gegen Hannover rutschte die Arminia vom Relegationsplatz noch auf Rang 17 und stieg ab.