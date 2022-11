Auswärtssieg in Augsburg Joker Knauff lässt Frankfurt jubeln Stand: 05.11.2022 17:40 Uhr

Eintracht Frankfurt lag in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg früh zurück und gewann doch. Das hatte mit Joker Ansgar Knauff zu tun - und mit Kevin Trapp.

Knauff erzielte beim 2:1 (1:1)-Erfolg der Frankfurter Eintracht am Samstag (05.11.2022) in der 64. Minute den Siegtreffer. Zuvor hatte hatte Mërgim Berisha Augsburg nach knapp 30 Sekunden in Führung gebracht, ehe Sebastian Rode für die Eintracht ausglich (13. Minute).

Knauff war der umjubelte Mann bei Eintracht Frankfurt, und doch wäre der Erfolg nicht ohne den Torhüters Kevin Traopp möglich gewesen. Trapp, 32, rettete gleich zweimal aus kürzester Distanz gegen Ermedin Demirović (43., 75.), es waren auch seine Paraden, die Frankfurt den Sieg sicherten.

Eintracht Frankfurt hat nun 23 Punkte aus 13 Spielen und ist Vierter der Tabelle. Augsburg hat neun Punkte weniger und steht auf Tabellenplatz 13.

Augsburg trifft, aber Frankfurt schlägt zurück

Die Führung für den FCA fiel, nachdem Demirović einen langen Ball weiterleitete und so Berisha einsetzte. Berisha traf mit einem Schuss aus 17 Metern, hier war Trapp noch machtlos. Es sollte das letzte Mal an diesem Nachmittag sein.

Es dauerte allerdings nicht lange, ehe Frankfurt den Ausgleich erzielte. Über Mario Götze und Éric Junior Dina Ebimbe landete der Ball bei Rode, der freistehend aus sieben Metern vollendete.

Götze, Jakic, Knauff und dann Jubel

Und dann hatte Knauff, erst zur zweiten Hälfte eingewechselt, seinen Auftritt. Eine Ecke von Götze legte Kristijan Jakić clever ab. Knauff traf den Ball gar nicht perfekt, womöglich flog er deshalb an allen Augsburger Verteidigern vorbei ins Tor. FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz war die Sicht versperrt, er hatte keine Abwehrmöglichkeit.

Der Sieg der Eintracht wäre beinahe noch deutlicher ausgefallen, doch Randal Kolo Muani umkurvte zwar Gikiewicz, traf dann aber nur den Außenpfosten (77.).

Augsburg zu Gast in der Hauptstadt

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist der FC Augsbrg auswärts bei Union Berlin gefordert (Mittwoch, 09.11.2022 um 20.30 Uhr). Frankfurt empfängt zur gleichen Zeit die TSG 1899 Hoffenheim.