Amer Abu Nawas Taktik-Analysen aus der Rückenlage Stand: 07.02.2023 14:34 Uhr

Seit seiner Geburt liegt Amer Abu Nawas verkrümmt in seinem Bett. Doch der Jordanier trotzt seiner Behinderung und liefert der Social-Media-Welt Fußball-Analysen - mit großem Erfolg.

Es ist warm in seinem Zimmer, genau 27 Grad. Mittendrin eine große Matratze. Das ist das Reich von Amer Abu Nawas. An den Wänden hängen Fernseher, auf dem Bett liegt viel Technik. Gespannt schaut der 27 Jahre alte Jordanier dort die Fußballübertragungen, dann ist er in seinem Element. Mit Argusaugen verfolgt und analysiert er das Geschehen - und teilt seine Erkenntnisse mit der Social-Media-Welt. Nawas ist inzwischen ein Star mit vielen Followern - ein Aufstieg aus der Rückenlage.

Keine Schule für seine Bedürfnisse - Fußball ist alles

Nawas wurde mit Osteogenesis geboren, einer Krankheit, die das Knochenwachstum bremst. Seitdem liegt er zumeist verkrümmt auf dem Rücken, in seinem Bett im Haus in Zarqa rund 30 km entfernt von der Hauptstadt Amman. Ein Zustand, der wohl viele zur Verzweiflung treiben würde, aber nicht ihn. Er entdeckte seine Liebe zum Spiel mit dem runden Ball.

"Für mich ist Fußball alles" , sagte Nawas der französischen Nachrichtenagentur AFP. Er hatte auch nichts anderes. Für einen wie ihn gab es in Jordanien keine Schule. "Niemand interessiert sich für uns, die Zustände für Menschen mit speziellen Bedürfnissen sind katastrophal" , berichtet er.

In vielen Netzwerken erfolgreich

Seine Eltern bemühten sich, ihrem jüngsten von drei Söhnen das Leben trotzdem so erbaulich wie möglich zu machen. Sie stellten ihm alles zur Verfügung. Nawas ist umgeben von jeder Menge Technik - Playstation, Computer, Kopfhörer und Fernbedienungen. So kann er die europäischen Topligen verfolgen - und analysieren.

Seit 2017 hat er seinen arabischen Facebook-Account "HouseAnalyzer", die Followerzahl beträgt mittlerweile eine Viertelmillion. Mit seinem Handy filmt er Videos, in denen er Spiele kommentiert und auf einer Taktiktafel Spielzüge erklärt. Einer seiner Filme erreichte 1,4 Millionen Klicks. Seine Aktivitäten baute er inzwischen auf YouTube, TikTok, Instagram und Twitter aus.

FIFA lud Nawas zur Fußball-WM ein

"Von diesem kleinen Raum aus, diesem kleinen Platz isoliert von der Welt bin ich in der Lage, Menschen zu erreichen, Inhalte zu gestalten und der zu werden, der ich heute bin" , sagt Nawas voller Stolz.

Nawas' Aktivitäten waren sogar bis zum Fußball-Weltverband vorgedrungen. Die FIFA hatte ihn daraufhin zur WM nach Katar eingeladen. Aber nach Schwierigkeiten bei der Anreise kam er zu spät an und verpasste die für ihn vorgesehenen Spiele. Aber dennoch, so Nawas, "waren das die besten zehn Tage meines Lebens."

Und so will der junge Mann weitermachen und seine Analysen mit der Fußball-Welt teilen. "Ich kenne meinen Zustand, ich habe gelernt, zufrieden zu sein, und das werde ich auch weiterhin so tun" , sagte Nawas, "eine Behinderung muss kein Hindernis für den Erfolg sein."