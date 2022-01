Fußball | Afrika-Cup

Afrika-Cup: Titelverteidiger Algerien stolpert gegen Sierra Leone

Titelverteidiger Algerien mit dem Gladbacher Ramy Bensebaini ist mit einer Enttäuschung in den Afrika-Cup in Kamerun gestartet. Mit dem Bundesliga-Profi in der Startelf kam der Mitfavorit gegen den Außenseiter Sierra Leone in Douala nicht über ein 0:0 hinaus.