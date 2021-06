Nachdem sich die Verantwortlichen nach Eriksens Zusammenbruch im Spiel der UEFA EURO 2020 zwischen Dänemark und Finnland noch ausführlich geäußert hatten, schottete sich das dänische Team am Sonntag (13.06.2021) erst einmal komplett ab.

Kein Training und keine Medientermine am Sonntag

Alle Medienaktivitäten wurden gestrichen, auch das geplante Training wurde zunächst verschoben, wie der dänische Verband am Sonntagmorgen mitteilte. Für die Spieler sei inzwischen auch psychologische Beratung hinzugezogen worden.

Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Finnland hat die Partie am kommenden Donnerstag gegen Gruppenfavorit Belgien für die Dänen schon fast Endspielcharakter.

Eriksens Zustand stabil - Grüße an die Mannschaft

Doch das Sportliche ist in Dänemark komplett in den Hintergrund gerückt, nach den dramatischen Szenen um Christian Eriksen, bei dem die Mediziner nach einem Zusammenbruch auf dem Spielfeld Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet hatten. Eriksens Zustand ist nach Verbandsangaben vom Sonntagmorgen stabil, er liegt in einem Krankenhaus in Kopenhagen und wird weiter untersucht. Bei einem Gespräch am Sonntagmorgen habe der 29-Jährige seinen Mannschaftskollegen seine Grüße ausgerichtet, teilte der dänische Verband DBU mit.