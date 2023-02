Preis "The Best" FIFA verkündet Finalisten für die Wahl der Besten im Weltfußball Stand: 10.02.2023 17:29 Uhr

Die FIFA hat die Nominierungslisten für ihre Wahl zur Weltfußballerin und zum Weltfußballer veröffentlicht. Bei den Männern sind Karim Benzema, Kylian Mbappé und Lionel Messi dabei, bei den Frauen Beth Mead, Alex Morgan und Alexia Putellas.

Bei allen Preisen stehen noch jeweils drei Personen auf den Listen für die Wahl zum Preis "The Best", bei dem die FIFA die besten Aktiven des Jahres 2022 bestimmt. Berücksichtigt werden sollen Leistungen zwischen dem 8. August 2021 und dem 18. Dezember 2022.

Aus Deutschland ist alleine Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea bei der Wahl zur Welttorhüterin nominiert.

Gala mit Vergabe der Preise am 27. Februar

Alle Gewinnerinnen und Gewinner des "The Best FIFA Football Awards 2022" werden bei einer Gala am 27. Februar in Paris geehrt. Die Abstimmung einer Jury aus Spielführerinnen sowie Trainer und Trainerinnen der Nationalteams, Journalistinnen und Journalisten sowie Fans lief bis zum 3. Februar.

FIFA-Weltfussballer:

Karim Benzema (Frankreich/Real Madrid)

Kylian Mbappé (Frankreich/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentinien/Paris Saint-Germain)

FIFA-Weltfußballerin:

Beath Mead (England/Arsenal)

Alex Morgan (USA/San Diego Wave)

Alexia Putellas (Spanien/FC Barcelona)

FIFA-Welttrainer (Männer):

Carlo Ancelotti (Italien/Real Madrid)

Pep Guardiola (Spanien/Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentinien/argentinisches Nationalteam)

FIFA-Welttrainer/in (Frauen):

Sonia Bompastor (Frankreich/Olympique Lyon)

Pia Sundhage (Schweden/brasilianisches Nationalteam)

Sarina Wiegman (Niederlande/englisches Nationalteam)

FIFA-Welttorhüter

Yassine Bounou (Marokko/FC Sevilla)

Thibaut Courtois (Belgien/Real Madrid)

Emiliano Martinez (Argentinien/Aston Villa)

FIFA-Welttorhüterin

Ann-Katrin Berger (Deutschland/FC Chelsea)

Mary Earps (England/Manchester United)

Christiane Endler (Chile/Olympique Lyon)

Fußballpreise: "The Best" und "Ballon d'Or" existieren nebeneinander

Es gibt zwei verschiedene prestigeträchtige Preise im Weltfußball. Neben dem Preis "The Best" vergibt die französische Fußballzeitschrift "France Football" den Ballon d'Or. Diesen Preis erhielt bei den Männern Karim Benzema, bei den Frauen Alexia Putellas.

FIFPRO kürt bei Männern und Frauen die "Welt-Elf" des Jahres

Bei der Gala am 27. Februar wird auch die Welt-Elf" des Jahres bekannt gegeben. Diese Wahl führt FIFAPRO, die Gewerkschaft für Spielerinnen und Spieler durch. Diese Teams werden von Spielerinnen und Spielern weltweit in einer Abstimmung zusammengestellt.

Bei dieser Wahl gab es im Vorjahr Verwunderung, als bei den Frauen Alexia Putellas in den Welt-Elf fehlte - obwohl sie zuvor den Ballon d'Or und die jeweiligen Preise bei FIFA und UEFA gewonnen hatte.