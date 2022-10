Spitzenspiel der Premier League Die neue Stärke des FC Arsenal Stand: 08.10.2022 08:28 Uhr

In der Premier League kommt es zum Spitzenspiel FC Arsenal gegen FC Liverpool. Die Vorzeichen haben sich geändert. Die Gunners gehen nicht als Außenseiter in dieses Spiel.

Von Jens Mickler

Wenn der FC Arsenal in den vergangenen Jahren auf den FC Liverpool traf, waren die Claims klar abgesteckt. 2:0, 4:0, 3:0 lauteten die letzten Ergebnisse in der Premier League zugunsten der Reds. Das letzte Tor gegen Liverpool schossen die Gunners vor ziemlich genau zwei Jahren und zwar bei der 1:3-Niederlage.

Niederlage auf Niederlage für Arsenal in diesem Duell der beiden Großklubs: Das soll sich am Sonntag (09.10.2022, 17.30 Uhr) im Emirates-Stadium ändern. Die Gunners sind famos in die Saison gestartet. Sieben Siege aus acht Spielen, der FC Arsenal empfängt die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp als Spitzenreiter, während Klopps Team als Tabellenneunter ein wenig durch die Liga taumelt. Diese Konstellation hat es lange nicht mehr gegeben.

Seit sechs Jahren keine Champions League

Denn der Klub aus dem Londoner Norden mit der großen Tradition war nach dem Ende der Ära von Trainer-Legende Arsene Wenger (schied 2018 aus) aus der europäischen Spitzenklasse verschwunden. Der Klub wartet immerhin schon seit sechs Jahren auf die Qualifikation für die Champions League, in der er in den zwei Jahrzehnten zuvor stets Stammgast war.

Dass es in dieser Saison endlich wieder klappen könnte, liegt vor allem daran, dass Trainer Mikel Arteta eine Mannschaft aufs Feld schickt, die mit ihrer jugendlichen Frische die Premier League derzeit so richtig aufmischt.

Das Durchschnittsalter der Startelf gegen Tottenham Hotspur betrug 24,2 Jahre. Nur dem defensiven Mittelfeld kann man eine gewisse Reife zuschreiben. Der Ghanaer Thomas Partey ist 29 Jahre alt, der frühere Mönchengladbacher Granit Xhaka war zuletzt mit 30 Jahren der Älteste im Team.

Granit Xhaka als unbestrittene Führungsfigur

Der Schweizer Nationalspieler, der bereits vor sechs Jahren nach London wechselte, ist längst zur Führungsfigur der Gunners geworden. Niemand verkörpere Arsenals Fortschritte in dieser Saison besser als Granit Xhaka, schrieb das englischsprachige Portal TheAthletic. Artetas flexibles System hole "das Beste aus Xhaka heraus" .

Kapitän und Routinier des FC Arsenal: Granit Xhaka

Vor den beiden routinierten Sechsern hat sich Mikel Arteta eine Offensive zusammengebaut, die mit juveniler Leichtigkeit brilliert. Allen voran der zentrale Stürmer Gabriel Jesus (25 Jahre alt), der im Sommer Erling Haaland bei Manchester City Platz machen musste und mit fünf Treffern aktuell der beste Torschütze der Gunners ist.

In der offensiven Dreierreihe im Mittelfeld wird es dann richtig jung. Mit Bukayo Saka (21 Jahre) und Emile Smith Rowe (22 Jahre) hat der FC Arsenal zwei vielversprechende Eigengewächse am Start. Smith Rowe war vergangene Saison zweitbester Torschütze des Teams.

Jugendliche Frische im Mittelfeld

Längst ist auch Englands Nationalspieler Bukayo Saka (21 Jahre) eine nicht mehr wegzudenkende Größe in der Offensive. Ergänzt wird sie durch Gabriel Martinelli (21 Jahre alt), wie Gabriel Jesus Brasilianer, auf der linken Seite. Im Zentrum schließlich zieht das einstige norwegische Wunderkind Martin Ødegaard die Fäden. Seit dieser Saison ist er gar Kapitän des jungen Gunners-Rudels. Da Arteta meist in seinem bevorzugten 4-2-3-1-System spielen lässt, hat er die Qual der Wahl, wem er jeweils eine Pause gönnt.

Aktuell jüngster Trainer der Premier League: Mikel Arteta (mit Bukayo Saka)

Arteta selbst, der im Dezember 2019 beim FC Arsenal die Nachfolge von Unai Emery antrat, stand in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehrfach massiv unter Druck ob der nicht befriedigenden Resultate. Nun zahlt der Baske das Vertrauen zurück. Seinen Spielstil mit offensiven Kombinationen auf engstem Raum und einem extrem schnellen Spielaufbau hat seine junge Mannschaft vollends verinnerlicht.

Zuletzt bekam das Tottenham Hotspur als eines der Topteams der Liga zu spüren. Als nächstes soll der FC Liverpool dran sein.