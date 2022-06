Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim bewahrte die kroatische Nationalmannschaft beim 1:1 (0:0) gegen Frankreich vor der nächsten Heimpleite in der Nations League. Der eingewechselte Stürmer erzielte in der 82. Minute den Ausgleich per Strafstoß, nachdem er zuvor selbst im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Adrien Rabiot hatte den amtierenden Weltmeister Frankreich zuvor in der 52. Minute mit 1:0 in Führung geschossen.

In der Neuauflage des WM-Finals von 2018 (Frankreich gewann damals mit 4:2) standen beide Teams schon ein bisschen unter Druck, was das Abschneiden in der diesjährigen Nations League betrifft. Während Frankreich in der ersten Partie daheim mit 1:2 gegen Dänemark unterlag, verlor Kroatien sogar mit 0:3 gegen Österreich.