FIFA WM 2022 WM-Tagebuch: Ein Denkmal von einem Tor Stand: 04.12.2022 00:30 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Der Zettel unter der Hoteltür gehört inzwischen zum Tag wie das Frühstück. Wieder Bauarbeiten, wieder egal, weil unterwegs. Früher als geplant, weil die Antwort auf die Frage, ob "denn heute was zum DFB kommt", nur kurzzeitig mit "nein" nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet war.

Hat wohl richtig gescheppert in der Mannschaft bei der Diskussion um die Binde und die Ersatzgeste. Irgendwann wird einer offen plaudern. Nach Watutinki auch passiert.

Auf dem Weg zur Metrostation wieder am Denkmal vorbei. Ist in Wirklichkeit keines, erinnert aber nahezu jeden Tag daran, dass doch nicht an jede klitzekleinste Kleinigkeit gedacht wurde. Diese fiese Stolperfalle mit den prächtigen Schrauben auf dem Bürgersteig wäre so schnell weg wie ein Taschentuch, das jemand in der Metro aus der Hosentasche verliert. Müsste halt nur jemand melden.

Oranje weiter. Jetzt gegen Argentinien. Flashback 1998. Viertelfinale. Dennis Bergkamp. Warum hat dieses Tor noch kein Denkmal?