FIFA WM 2022 Frankreich muss auf Weltfußballer Benzema verzichten Stand: 20.11.2022 07:27 Uhr

Die französische Nationalmannschaft hat kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar einen weiteren Ausfall zu beklagen. Karim Benzema verletzte sich im Training.

Am Samstagabend (19.11.2022) bestätigte der französische Fußballverband, dass der amtierende Weltfußballer nicht am Turnier teilnehmen werde. Kurz darauf meldete sich auch Benzema selbst in den sozialen Medien zu Wort. " Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben... Aber heute Abend muss ich an das Team denken, wie ich es immer getan habe, und meine Vernunft sagt mir, dass ich meinen Platz jemandem überlassen soll, der unserer Gruppe helfen kann, eine großartige Weltmeisterschaft zu spielen ", schrieb der 34-Jährige.

Zuvor hatte Benzema beim Training einen stechenden Schmerz gespürt und die Einheit abgebrochen. Welche Verletzung er sich im linken Oberschenkel zugezogen hat, wurde nicht bekannt gegeben, sie ist offenbar jedoch so schwer, dass Benzema zumindest einen Großteil des Turniers verpasst hätte. Daher nun die Entscheidung und die Möglichkeit für Nationaltrainer Didier Deschamps, bis Montag einen Ersatz zu nominieren.

Weiterer hochkarätiger Ausfall

Der Stürmer von Real Madrid ist nach Christopher Nkunku von RB Leipzig der zweite prominente Ausfall innerhalb weniger Tage. Für ihn war Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt nachnominiert worden. Das Stammspieler-Trio Paul Pogba, N’Golo Kanté und Presnel Kimpembe fehlt ohnehin.

" Trotz dieses erneuten Rückschlags für das französische Team habe ich volles Vertrauen in meine Mannschaft. Wir werden alles tun, um die immense Herausforderung zu meistern, die auf uns wartet ", sagte Deschamps.