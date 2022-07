DFB-Pokal auf allen Kanälen So läuft die erste DFB-Pokalrunde bei der Sportschau Stand: 28.07.2022 08:43 Uhr

Wer nichts zur ersten Runde des DFB-Pokals verpassen möchte, ist bei der Sportschau genau richtig. Was die Fans auf den Sportschau-Kanälen wo und wann sehen, hören und lesen können - hier im Überblick.

DFB-Pokal satt auf allen Kanälen der Sportschau: Wie gewohnt können Sie auf Ihren Handys, Laptops oder Tablets alle DFB-Pokalspiele im Liveticker verfolgen. Außerdem bieten wir alle 32 Partien der ersten Pokalrunde live in der Audio-Vollreportage an. Die Spiele gibt es dort ohne Unterbrechungen durch Musik, Nachrichten oder Werbung komplett zu hören - vom Anpfiff bis zum Elfmeterschießen. Auswählen können Sie Ihre Lieblingspartie über sportschau.de, in der Sportschau App, der ARD Audiothek oder über die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google.

Zusammenfassungen und zwei Live-Spiele im Fernsehen

Wer die vielen spannenden Pokalspiele in der Zusammenfassung sehen möchte, für den ist neben den digitalen Kanälen die Sportschau im Ersten ein Muss. Allerdings: Auf Sadio Mané, Matthijs de Ligt und Mathys Tel müssen die Spieler von Viktoria Köln noch etwas warten. Die erste Pokalrunde wird zwar vom 29. Juli bis 1. August gespielt, die Bayern steigen aber wie RB Leipzig wegen des Supercups dieser beiden Teams am 30. Juli erst Ende August in den Pokal-Wettbewerb ein. Frei empfangbar wird diese Partie der Bayern bei Viktoria Köln aber sein: Das Erste zeigt den Kracher des Drittligisten aus der Domstadt gegen die Top-Favoriten aus München am 31. August live ab 20.15 Uhr.

Magdeburg gegen Frankfurt live

Schon am kommenden Montag (01.08.2022) im Ersten und auf sportschau.de im Livestream zu sehen: Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg empfängt Europa-League-Champion Eintracht Frankfurt - mit dem 2014er-WM-Final-Torschützen Mario Götze als Rückkehrer in die Bundesliga ein hochinteressantes Duell.

Auch diese Übertragung startet um 20.15 Uhr, anschließend folgen noch Ausschnitte aus den Partien Chemnitzer FC gegen 1. FC Union Berlin, FC Energie Cottbus gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen und FC Ingolstadt 04 gegen SV Darmstadt 98.

Acht Partien in der Samstags-Sportschau

Neben den beiden Live-Spielen gibt es auch noch jede Menge Pokal-Hits mit reichlich Überraschungspotenzial in der Sportschau.

Am Samstag zur gewohnten Zeit ab 18 Uhr moderiert Jessy Wellmer die knapp zweistündige Sendung mit Ausschnitten aus gleich acht Partien. Der Überblick: Viktoria Berlin gegen VfL Bochum, SV Straelen gegen FC St. Pauli, SV Elversberg gegen Bayer 04 Leverkusen, SSV Jahn Regensburg gegen 1. FC Köln, FV Illertissen gegen 1. FC Heidenheim, VfB Lübeck gegen FC Hansa Rostock, SpVgg Oberfranken Bayreuth gegen Hamburger SV und FC Einheit Wernigerode gegen SC Paderborn 07.

Sonntag gleich nach dem Tatort

Am Sonntag rollt der Pokal-Ball im Ersten gleich nach dem Tatort "Die goldene Zeit" ab 22.05 Uhr - und auf goldene Zeiten hoffen auch bisher noch nicht ganz so bekannte Teams wie der SV Oberachern gegen Borussia Mönchengladbach, der TSV Schott Mainz gegen Hannover 96, TuS BW Lohne gegen den FC Augsburg, FV Engers 07 gegen Arminia Bielefeld oder auch der SV Rödinghausen gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Spannend werden auch die vier Partien, in denen die Teams vom Papier her etwas mehr auf Augenhöhe liegen: Der 1. FC Kaiserslautern hat den SC Freiburg zu Gast, Eintracht Braunschweig trifft auf Hertha BSC, der FC Erzgebirge Aue begrüßt den 1. FSV Mainz 05 - und der SV Waldhof Mannheim rechnet sich gegen Holstein Kiel einiges aus. Auch hier ist wieder Jessy Wellmer am Start, die Sendung geht bis 23.20 Uhr - beide Sportschau-Sendungen können Sie auch im Livestream bei sportschau.de verfolgen.

Highlights aller Partien auf sportschau.de

Über die App und im Web bei sportschau.de und in der ARD Mediathek gibt es mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung nach den Spielen Video-Zusammenfassungen aller Partien. Und natürlich lohnt auch immer ein Blick auf unsere Social-Media-Kanäle wie unseren YouTube-Channel oder Sportschau bei Instagram und Facebook.