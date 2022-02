Präsidentenwahl im DFB: Kandidat Peters attackiert Koch

Koch gilt als Strippenzieher

Bislang hatten sich Peters und Neuendorf zurückgehalten. Beide formierten bereits Teile ihrer Teams, beide, so versicherten sie es zuletzt immer wieder, streben die von vielen Seiten geforderte Erneuerung des Verbandes nach Jahren voller Skandale, Schlammschlachten und Rücktritte an. Es ist eine Aufgabe, an der zuletzt ein Boss nach dem anderen gescheitert ist.

In der entscheidenden Phase rückt nun einmal mehr Koch in den Mittelpunkt. Es sei "kein Geheimnis" , dass er Konferenzen "in seinem Interesse" lenke, kritisierte Peters, für den es "keinen Sinn" macht, "zukünftig weiter zusammenzuarbeiten, wenn kein Vertrauen vorhanden ist" .

Schon lange wird Koch als gewiefter Strippenzieher im Hintergrund gesehen. Die neuerlichen Vorwürfe von Peters, der natürlich auch selbst seit Langem ein Teil des DFB ist, prallten allerdings an Koch ab. "An ins Persönliche gehende Debatten beteiligt sich Rainer Koch - wie allseits bekannt - grundsätzlich nicht" , teilte sein Sprecher am Sonntag auf SID -Anfrage mit.

Ewiger Streit zwischen Profis und Amateuren

Während Peters auf Abstand geht, betonte Neuendorf zuletzt zwar, dass Koch "auf keinen Fall" Teil der engeren Führung sein werde. Er habe zu ihm aber "ein professionelles Arbeitsverhältnis" und "in keiner Weise" negative Erfahrung gemacht, sagte der Mittelrhein-Boss. Koch hatte ohnehin angekündigt, nicht mehr als 1. Vizepräsident zu kandidieren.