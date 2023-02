Champions League PSG-Star Mbappé "überraschend" genesen vor Duell gegen Bayern Stand: 13.02.2023 20:12 Uhr

PSG-Trainer Christophe Galtier hat einen Startelf-Einsatz von Überraschungs-Rückkehrer Kylian Mbappé im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München offen gelassen.

Die Entscheidung will der 56-Jährige am Dienstagmorgen (14.02.2023) nach einem Gespräch mit der medizinischen Abteilung von Paris Saint-Germain und Mbappé fällen.

"Wenn er auf dem Spielberichtsbogen steht, dann um zu spielen, nicht um den Bayern Angst zu machen" , betonte Galtier am Montag bei der Pressekonferenz von PSG zum Hinspiel im Prinzenpark (21 Uhr).

Auch Messi zurück im Training

Mbappé hatte sich zu Beginn des Monats eine Oberschenkelverletzung zugezogen. PSG hatte immer wieder betont, dass der Stürmerstar drei Wochen pausieren müsse. Am Sonntag war Mbappé aber bereits in das Training von PSG zurückgekehrt.

Am Montag absolvierte Mbappé wie der am Wochenende bei der Auswärtsniederlage gegen die AS Monaco fehlende Lionel Messi das Abschlusstraining - komplett, wie Galtier betonte. Dem Sender "RMC Sport" sagte der Coach, selbst überrascht zu sein, dass Mbappé schneller als erwartet wieder fit geworden sei. Aber man wisse auch, dass sich der 24-Jährige schnell erholen könne, meinte Galtier.

Nagelsmann erwartet Topspiel

In Sichtweite des abendlichen Eiffelturms rätselte auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Montagabend noch intensiv darüber, ob er für das große Spiel einen Matchplan gegen Lionel Messi und Kylian Mbappé entwerfen muss. "Wenn beide spielen können, sind sie auch so fit, dass sie jeder Mannschaft der Welt wehtun können ", sagte Nagelsmann im Teamhotel. Und er gab sich zuversichtlich: "Ich bin sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden."

Hasan Salihamidzic hatte bereits zuvor am Münchner Flughafen das Wort ergriffen. "Ich weiß, was das für Spieler und Topstars sind, aber ich konzentriere mich auf unsere Mannschaft" , sagte der Sportvorstand des FC Bayern. Er erwartet Großes: "Das sind Highlights im Leben eines jeden Fußballers."

Ausgeglichene Chancen