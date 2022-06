Spielplan 2. Bundesliga Aufsteiger Kaiserslautern startet gegen Hannover Stand: 17.06.2022 13:13 Uhr

Die Saison 2022/23 in der 2. Fußball-Bundesliga startet mit der Begegnung 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag (17.06.2022) bekannt.

"Das Auftaktspiel zu haben, ist immer etwas Besonderes", sagt Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. "Das wird keine leichte, aber eine sehr interessante Aufgabe."

Für den Hamburger SV beginnt die Saison mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld muss ebenfalls auswärts ran beim SV Sandhausen.

Der 1. Spieltag der 2. Liga im Überblick:

1. Spieltag der Saison 2022/23 Datum Begegnung 15. Juli 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 16. / 17. Juli

SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel 16. / 17. Juli FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 16. / 17. Juli SC Paderborn - Karlsruher SC 16. / 17. Juli Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim 16. / 17. Juli SV Sandhausen - Arminia Bielefeld 16. / 17. Juli Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 16. / 17. Juli 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf 16. / 17. Juli Eintracht Braunschweig - Hamburger SV

Derby-Zeit im Norden

Zum ersten von zwei brisanten Hamburger Stadtduellen der Saison erwartet der FC St. Pauli am zwölften Spieltag den Hamburger SV (14. bis 17. Oktober). Die Hinrunden-Auflage des ähnlich emotionsgeladenen Niedersachsen-Derbys zwischen 96 und Eintracht Braunschweig ist für den achten Spieltag in Hannover vorgesehen (9. bis 12. September).

Winterpause schon ab November

In der 2. Bundesliga beginnt die Spielzeit, die durch die WM in Katar vom 21. November bis 18. Dezember unterbrochen wird, schon am 15. Juli 2022 und endet am 28. Mai 2023.

Der letzte Spieltag der 2. Bundesliga im Jahr 2022 wird vom 11. bis zum 13. November ausgetragen. Anschließend startet die Liga wieder am 27. Januar 2023.