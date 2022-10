Paderborn verliert Topspiel Starke Hamburger schütteln Krisenmodus ab Stand: 30.10.2022 15:52 Uhr

Der HSV unterstreicht seine Aufstiegsambitionen. In einem packenden Spitzenspiel in der 2. Bundesliga setzen sich die Hamburger knapp in Paderborn durch.

Der Hamburger SV hat sich am Sonntag (30.10.2022) in der 2. Fußball-Bundesliga aus der Krise geschossen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann beim SC Paderborn nach zuvor zwei Niederlagen durch einen Treffer von Laszlo Benes (69.) mit 3:2 (2:1).

Damit schoben sich die Hanseaten mit nunmehr 28 Punkten auf Rang zwei hinter Tabellenführer Darmstadt 98 (29 Punkte). Dagegen fielen die Ostwestfalen (26 Punkte) auf Rang drei zurück.

Vor 15.000 Zuschauern war die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok zunächst durch den Doppeltorschützen Robert Leipertz (3./51.) in Führung gegangen. Der starke Robert Glatzel (23.) und Jean-Luc Dompe (45.+1) hatten bereits vor dem Paderborner Ausgleich gedreht.

Glatzel-Rückkehr eine Hilfe

Der HSV wurde in den Anfangsminuten kalt erwischt. Marvin Pieringer dribbelte ungebremst in den Strafraum der Gäste - Leipertz nahm seinem Mitspieler mit dem Torschuss erfolgreich den Ball vom Fuß.

Nach wilden zehn Anfangsminuten fingen sich die Hamburger. Paderborn schaltete weiterhin schnell um und erspielte sich Chancen. Die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Glatzel machste sich für den HSV bezahlt: Er nutzte gleich die erste Chance der Hamburger zum Ausgleich.

Mehr Chancen für den HSV

Der Treffer gab den Gästen deutlich Auftrieb. Sie drehten das Spiel nach mehreren vergebenen Großchancen durch den Treffer von Dompe. Nach dem eher unerwarteten Ausgleich durch Leipertz war das Spiel erneut völlig offen, der HSV aber bestach durch Effizienz. Und er hätte nach dem Treffer von Benes durch Glatzel (77.) sogar noch höher gewinnen können.

Paderborn direkt mit nächsten Gipfeltreffen

Für den SCP wartet mit der Auswärtsfahrt nach Heidenheim am 15. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga direkt der nächste Härtetest (Samstag, 05.11.2022 um 13 Uhr). Der HSV ist einen Tag später zu Hause gegen Regensburg Favorit (13.30 Uhr).