Der SSV Jahn Regensburg hat den Traumstart in die neue Saison perfekt gemacht. Die Oberpfälzer gewannen eine Woche nach dem 2:0 in Darmstadt beim 3:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen am Samstag (31.07.2021) auch ihr erstes Heimspiel.

Neuzugang Carlo Boukhalfa (34. Minute), Scott Kennedy (70.) und Joël Zwarts (82.) erzielten vor 5.018 Zuschauern die Treffer. Die Schlussphase musste Sandhausen nach der Gelb-Roten Karte für Oumar Diakhite (75.) in Unterzahl bestreiten.