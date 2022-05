Am Sonntag (08.05.2022) trennten sich Meister Bayern München und der VfB Stuttgart mit 2:2 (2:1). Tiago Tomás brachte die Gäste am 33. Spieltag früh in Führung (8.), der anschließende Bayern-Druck sorgte aber für ein Eigentor von Konstantinos Mavropanos (35.). Thomas Müller drehte die Partie für den Rekordmeister (44.), doch VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic trug sich auch noch in die Torschützenliste ein (52.).

Durch das Remis der Stuttgarter ist Arminia Bielefeld nun so gut wie abgestiegen. Stuttgart belegt nach wie vor Rang 16 mit 30 Punkten, der DSC ist Vorletzter mit 27, hat aber das deutlich schlechtere Torverhältnis.