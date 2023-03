Abstiegskampf in der Bundesliga Wie viele Punkte zur Rettung reichen können Stand: 06.03.2023 13:43 Uhr

"40 Punkte für den Klassenverbleib" - diese Rechnung ist etwas für Freunde der völligen Sicherheit. Tatsächlich reichen seit Wiedereinführung der Relegation deutlich weniger Zähler für die Plätze 15 und 16.

Die Frage, wie viele Punkte für den direkten Klassenverbleib und für den Relegationsplatz reichen werden, wird sich mit Gewissheit natürlich erst am Saisonende beantworten lassen. Die jüngere Geschichte gibt aber immerhin einen Fingerzeig. Im derzeit sehr engen Abstiegskampf sind fünf Teams fast gleichauf:

Aktuelle Bundesligatabelle (23. Spieltag) Platz Klub Tore Diff. Pkt. 12 1. FC Köln 32:36 -4 27 13 FC Augsburg 28:39 -11 27 14 Hertha BSC 28:44 -16 20 15 VfB Stuttgart 28:40 -12 19 16 TSG Hoffenheim 29:42 -13 19 17 Schalke 04 18:42 -24 19 18 VfL Bochum 24:56 -32 19

Relegation und Klassenverbleib: So viele Punkte reichten bisher

Seit der Wiedereinführung der Relegationsspiele zur 1. Bundesliga in der Saison 2008/09 waren im besten Fall nur 27 Punkte nötig, um die Relegation zu erreichen - im schlechtesten Fall waren es 35 Punkte. Seit 2008/09 brauchte eine Mannschaft durchschnittlich 30,8 Punkte, um Platz 16 zu erreichen.

Nötige Punkte für Platz 16 (Saisonende) Saison Punkte 2008/09 30 2009/10 29 2010/11 35 2011/12 31 2012/13 31 2013/14 27 2014/15 35 2015/16 34 2016/17 33 2017/18 32 2018/19 22 2019/20 31 2020/21 32 2021/22 29 Durchschnitt 30,8

Bei diesen Tabellen werden die benötigten Punkte für einen Platz berücksichtigt, nicht die tatsächlich erreichten Punkte einer Mannschaft. Ausgegangen wird davon, dass ein Team immer einen Punkt mehr braucht als die Mannschaft auf dem Rang dahinter.

Um auch mit der Relegation nichts zu tun haben zu müssen, brauchte man 2014 am Saisonende nur 28 Punkte, 2017 aber 38. Seit der Wiedereinführung der Relegation 2008/09 reichten im Schnitt 33,3 Punkte zur direkten Rettung - die oft beschworenen 40 Punkte waren also niemals nötig.

Nötige Punkte für Platz 15 (Saisonende) Saison Punkte 2008/09 31 2009/10 32 2010/11 37 2011/12 32 2012/13 32 2013/14 28 2014/15 36 2015/16 37 2016/17 38 2017/18 34 2018/19 29 2019/20 32 2020/21 34 2021/22 34 Durchschnitt 33,3

Wenig Qualität im Abstiegskampf deutet sich an

Die Vermutung, dass in der aktuellen Saison 2022/23 bislang weniger Qualität als in anderen Saisons steckt, liegt bei einem historischen Vergleich zumindest mit Blick auf eine direkte Rettung nahe. 20 Punkte braucht man derzeit, um vor dem aktuellen Tabellen-16. TSG Hoffenheim zu stehen. Das ist im Vergleich ein niedriger Wert, im Schnitt sind es seit Wiedereinführung der Relegation 21,1 Punkte. In den vergangenen Jahren brauchte die Teams auch am Saisonende mehr Punkte, wenn der Wert am 23. Spieltag höher als in anderen Spielzeiten war.

Nötige Punkte Platz 15 (jeweils nach 23. Spieltag) Saison Punkte 2008/09 21 2009/10 18 2010/11 24 2011/12 21 2012/13 19 2013/14 20 2014/15 24 2015/16 22 2016/17 24 2017/18 24 2018/19 17 2019/20 21 2020/21 19 2021/22 23 2022/23 20 Durchschnitt 21,1

Dadurch, dass aktuell vier Teams mit 19 Punkten gleichauf die Ränge 15 bis 18 belegen, wären aber 20 Punkte nötig, um sicher auf Platz 16 zu stehen. 18,9 sind es seit 2008/09 im Schnitt - der aktuelle Wert ist also einer der höheren.

Nötige Punkte Platz 16 (jeweils nach 23. Spieltag) Saison Punkte 2008/09 20 2009/10 18 2010/11 20 2011/12 19 2012/13 17 2013/14 20 2014/15 23 2015/16 19 2016/17 19 2017/18 18 2018/19 15 2019/20 18 2020/21 18 2021/22 20 2022/23 20 Durchschnitt 18,9