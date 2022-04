Natürlich sollte Emery dann erklären, wie ihm das gelungen war. Also erzählte er. Emery sprach in einem Interview mit "Radio Marca" über die Stärken der Bayern und über seine Ideen. Er sagte: "Die Außenbahnspieler haben mehr über die Mitte gespielt, um mehr Ballbesitz zu haben. Wir haben einen offensiven Rechtsaußen geopfert."

Es ist ein Satz, der viel verrät über den Taktiker Emery, doch typisch für ihn ist er nicht. Es existieren von Emery Videos, in denen er im weißen Hemd an einem Tisch sitzt, vor ihm eine Taktiktafel mit farbigen Magneten, grün und rot. Er verschiebt sie wie andere Schachfiguren, dazu spricht er über taktische Kniffe, beinahe doziert er.

Fußball ist ein einfacher Sport, heißt es. Emery dürfte dazu seine eigene Meinung haben.

Ärger nach Sieg gegen die Bayern - auch das ist Emery

Man staunte an diesem Abend im April 2022 dann auch nicht über die Stärken der Bayern, man staunte über ihre Schwächen. Und über Villarreal, das mit Akribie so vehement verteidigte, dass mancher Schönheit darin entdeckte. Das auch im Umschaltspiel immer eine Idee hatte. Später sagte Emery: "Ich ärgere mich ein bisschen, dass unsere Torausbeute nicht höher war."

Er hatte von 4-4-2 auf ein 4-3-2-1 umgestellt, der Plan ging auf. Dani Parejo, Francis Coquelin und Étienne Capoue hatten die Hoheit im Mittelfeld, Gerard Moreno choreografierte die Angriffe und Giovani Lo Celso war für Bayerns Defensive ein fortwährendes Ärgernis. Aber der Dirigent des Erfolgs war Emery.

Man sah ihn gegen die Bayern, wie er in einer Sekunde durch die Coachingzone hüpfte, die Arme weit von sich gestreckt und hoch in der Luft, und in der nächsten in die Knie ging. Wie er schrie, gestikulierte, manchmal lachte.

Für die Bayern war es die erste Auswärtsniederlage in der Champions League seit einem Abend im September 2017, als der Klub gegen PSG verlor. Trainer der Franzosen war damals, man ahnt es, Unai Emery.

Villarreal - ein Dorf, das Europa erobert

In Paris gewann Emery zwischen 2016 und 2018 sieben nationale Titel, aber nicht die Champions League, also wollten sie ihn irgendwann nicht mehr. Beim FC Villarreal, wo er seit 2020 arbeitet, sind die Erwartungen andere. Bei einer Vorstellung wurde Emery auch nach seinen Zielen gefragt. Er sagte: "Träume sind frei, und ich träume von einem Titel mit Villarreal."

Ein Jahr später gewannen Villarreal und Emery gemeinsam die Europa League. Es war der erste wirklich bedeutende Titel in der knapp einhundertjährigen Vereinsgeschichte. Nie zuvor hatte eine so kleine Stadt, Villarreal hat etwa 50.000 Einwohner, einen Europapokal gewonnen. Die Zeitung "El País" titelte: "Ein Dorf erobert Europa."

Emery - ein Trainer mit großen Zielen

Man könnte nun argumentieren, eine Stadt mit dieser Einwohnerzahl könne kein Dorf mehr sein, aber vielleicht kann man über diese Ungenauigkeit auch hinwegsehen. Wenn die Fans des FC Villarreal die Vereinshymne singen, dann singen sie schließlich auch über eine Mannschaft, die immer schon die Hoffnung eines ganzen Dorfes gewesen ist.