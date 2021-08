Lionel Messi mag für Paris ablösefrei gewesen sein, kostenlos war der Wechsel gewiss nicht: Handgelder, Beraterhonorare und astronomische Gehälter bleiben ein riesiger finanzieller Posten für die neuen Klubs dieser Spieler.

Eine Handvoll Topklubs lässt sich diese wenigen Spieler aber nicht nur deshalb Hunderte von Millionen Euro kosten, um wichtige Spiele zu gewinnen oder gar den Titel in der Champions League zu holen. Sie wollen die Spieler haben, um sie zu haben. Manchester United und Manchester City - beide wollten Ronaldo. Paris Saint-Germain und Manchester City - beide wollten Messi. Ein Erfolg gegen den anderen auf dem Transfermarkt im Kampf um die besten Spieler ist so wichtig wie ein Sieg auf dem Platz.

Marketingwert der Spieler rückt in den Vordergrund

Messis PSG-Trikots mit der Nummer 30

Ab 2024 soll die Champions League 100 weitere Spiele haben, 250 sind es dann pro Saison. Dass es Fans gibt, die wie früher versuchen, den ganzen Wettbewerb umfassend zu verfolgen, glaubt man bei den großen Klubs nicht mehr. Viele junge Fans seien zu ungeduldig, sich 90 Minuten Fußball am Stück anzusehen, heißt es in der Studie der ECA. Highlights bei Social Media seien stattdessen die Zukunft. Der moderne Fußball wird dieser Annahme zufolge in Teilen zu einer Produktionsstätte von 60-sekündigen Vertikalvideos, auch für ferne Märkte von den USA bis nach China. Und dafür braucht es Stars.

Nicht jeder Transfer der großen Spieler ergibt für die Klubs sportlich hundertprozentig Sinn - in Sachen Marketing tun sie es garantiert. Stars waren im Fußball schon immer wichtig, doch jetzt scheinen sie zu einer noch härteren Währung werden. Die Personalisierung des Spitzenfußballs wirkt so groß wie nie zuvor. Die Champions League ist seit Jahren von einem Dualismus zwischen Ronaldo und Messi geprägt. Bei der Suche nach den Nachfolgern für will keiner der großen Klubs eine Chance auslassen.

Stand: 27.08.2021, 21:32