Linsmayer vergibt große Torchance

Die erste gute Chance hatten die "Schanzer" in der vierten Minute auf dem Fuß. Der Schuss von Bilbija aus sechs Metern wurde geblockt. In der 15. Minute kam Heidenheims Tobias Mohr aus kurzer Distanz zum Schuss, doch Thomas Keller konnte den Versuch abwehren. Schon in der 34. Minute hatte Neuzugang Denis Linsmayer die Chance zur Führung für Ingolstadt. Bei seinem Schussversuch vom Elfmeterpunkt kam er in Rücklage und setzte den Ball über das Tor der Heidenheimer.

Doch in der Schlussphase machten die Heidenheimer mehr Druck und sorgten per Doppelschlag für die 2:1-Führung.

Heidenheim empfängt Aufsteiger Rostock

Der FC Ingolstadt spielt nun am 15. August bei Darmstadt 98. Der 1. FC Heidenheim empfängt zeitgleich Hansa Rostock.

