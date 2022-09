Remis zwischen Bayern und VfB Guirassy schießt VfB zum Punkt in München Stand: 10.09.2022 17:43 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sich am Samstag (10.09.22) mit einer kämpferischen Leistung einen Punkt bei Bayern München erarbeitet. Besonders Serhou Guirassy glänzte beim 2:2.

Tel hatte ein Zuspiel von Alphonso Davies (36.) zum 1:0 verwertet. Der nach der Pause eingewechselte Chris Führich traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (57.), ehe Jamal Musiala (60.) die Bayern erneut in Front brachte. Nachdem zwei Treffer von Guirassy wegen vorherigen Foulspiels nicht anerkannt worden waren, traf der Guineer per Foulelfmeter (90.).

VfB versucht es über eine kontrollierte Defensive, dann Aufregung

Die Gäste konzentrierten sich von Beginn auf die Defensive und stellten den Rekordmeister häufig vor komplizierte Aufgaben. Die Bayern taten sich in der ersten halben Stunde enorm schwer, eine Lücke in der starken VfB-Verteidigung zu finden. Die erste richtig dicke Gelegenheit, eine Doppelchance von Tel und Gnabry (30.), leitete dann eine größere Drangphase der Bayern ein, die Startelf-Debütant Tel sechs Minuten später mit dem 1:0 beschloss.

Im zweiten Spielabschnitt sorgte schnell ein vermeintliches Foulspiel an Joshua Kimmich für Aufregung: Guirassy nahm ein Zuspiel von Führich ab, der kurz zuvor Kimmich den Ball abgeluchst hatte. Der Videoassistent schaltete sich ein, weil der zum zweiten Abschnitt eingewechselte Führich den Münchner kurz am Trikot gezupft hatte - der Schiedsrichter entschied auf Foulspiel, kein Tor.

Stuttgart bleibt dran

Der VfB ließ sich nicht demoralisieren, sondern drängte weiter auf den Ausgleich. Diesmal ging ein Fehler des hochgelobten Musiala voraus, der den Ball an den entschlossenen Konstantinos Mavropanos verlor. Der bediente Führich, der stark aus halbrechter Position ins linke Eck abschloss.

Doch Musiala machte seinen Fehler wieder wett: Nach einem starken Dribbling halbrechts an der Strafraumgrenze schloss der 19-Jährige platziert mit dem linken Fuß ab - Florian Müller war chancenlos.

Guirassy, Guirassy, Guirassy

Wieder igelten sich die Schwaben nicht ein: Und besonders Guirassy wollte unbedingt treffen. Der Stuttgarter nahm in der 74. Minute Maß und donnerte den Ball ans Lattenkreuz, fünf Minuten später traf der Guineer erneut ins Netz, aber wieder ging dem Tor ein Foul an Kimmich voraus.

Der umjubelte Ausgleich fiel per Foulelfmeter in der Nachspielzeit: Matthijs de Ligt traf Guirassy bei einem Abschluss des Stürmers am Fuß - nach Videobeweis zeigte Schiedsrichter Christian Dingert auf den Elfmeterpunkt. Dort trat der Gefoulte selbst an und verwandelte souverän rechts oben ins Eck - Guirassy krönte seine Leistung an diesem Nachmittag.

Bayern empfängt den FC Barcelona

Bevor es für den FC Bayern München in der Bundesliga wieder ernst wird, empfängt der Rekordmeister in der Champions League den FC Barcelona um Robert Lewandowski (Dienstag, 13.09.2022 um 21.00 Uhr). Am Samstag müssen sie dann beim FC Augsburg antreten (17.09.2022 um 15.30 Uhr). Zeitgleich empfängt der VfB Stuttgart die Frankfurter Eintracht.