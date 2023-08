Champions League Dortmunder Reaktionen zur Auslosung: "Drei absolute Top-Gegner" Stand: 31.08.2023 20:43 Uhr

Mit Paris Saint Germain, dem AC Mailand und Newcastle Untited bekam Borussia Dortmund "drei absolute Top-Gegner" zugelost, wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nach der Auslosung in Monaco betonte.

In der Dortmunder Gruppe F ist der französische Meister Paris mit Superstar Kylian Mbappé der härteste Brocken. "Was für eine Gruppe - los geht's", schrieb BVB-Abwehrchef Mats Hummels bei X, vormals Twitter.

Meben den Franzosen müssen sich die Westfalen mit dem AC Mailand und Newcastle United gegen die jeweils Viertplatzierten der italienischen und englischen Liga behaupten.

Die sechs Gruppenspieltage beginnen am 19./20. September und enden am 12./13. Dezember. Das Endspiel findet am 1. Juni 2024 in London statt. Weitere Reaktionen aus dem Dortmunder Lager:

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung): "Unsere Gruppe ist sicher die schwierigste, eine Hammergruppe. Aber die nehmen wir an. Wir treffen auf drei absolute Top-Gegner. Um in dieser Gruppe zu bestehen, benötigt man außergewöhnliche Leistungen, und genau diese erhoffen wir uns von unserer Mannschaft."

Edin Terzic (Trainer): "Diese Gruppe ist eine echte Herausforderung. Eine Herausforderung, auf die wir uns freuen und die wir mit voller Überzeugung angehen. In Paris St. Germain, AC Mailand und Newcastle United warten drei starke Gegner auf uns. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit großen Ambitionen in die Champions League gehen und in die K.o.-Phase einziehen wollen."

Emre Can (Mannschaftskapitän): "Von allen Gruppen haben wir sicher die stärkste erwischt. Jede Mannschaft hat die Qualität, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Das ist unser Ziel. Auf uns warten schwere Aufgaben, aber auch wir sind für die anderen Teams sicher kein Wunschgegner."